[{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken, hogy érvényes-e az utasok bérlete. Az ellenőrzéshez szükséges eszközök telepítését a T-Systems fogja felügyelni.","shortLead":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken...","id":"20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7b6dc-0ddf-4001-9240-21c5e4de7b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","timestamp":"2019. december. 04. 14:27","title":"Csak nem lehet kihagyni a T-Systemst a BKK új mobiljegyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz törvényhozás az ukrajnai kisebbségek jogainak védelméért. Magyarországon cáfolják a hírt, Ukrajna bízik abban, hogy Magyarország nem fog össze az agresszorral.","shortLead":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz...","id":"20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a15626-4280-4c56-ad56-3d675cd33103","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 14:40","title":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201949_egy_ur_azurbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62151e-6cc0-4dd9-a79a-0fd3d85ae7ec","keywords":null,"link":"/itthon/201949_egy_ur_azurbe","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Hamvay Péter: Egy úr az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a pernye elszállítására.","shortLead":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó...","id":"20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d534d43-12f7-4832-afcf-0571c92fcf75","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. december. 04. 11:32","title":"Az FKF sebtében leszerződött Mészáros érdekeltségével, mielőtt Karácsony hivatalba lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Menjünk hógolyózni!","shortLead":"Menjünk hógolyózni!","id":"20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aac1f1b-39b3-4f61-9457-1f80905da2a0","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","timestamp":"2019. december. 05. 10:05","title":"Telefonokkal forgatott dögös kisfilmet a John Wick rendezője egy hócsatáról (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

","id":"20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0044d4b-ff3e-4746-921b-245c090f1117","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Megszólalt a 22 éves leendő helyettes államtitkár popzenész édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3f29f0-75c5-41a9-bbbd-f5fd050ccd71","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A gondolat, hogy minden robotizálható és mindenki lecserélhető, elég ijesztő ahhoz, hogy ne csak újságírók és politikusok foglalkozzanak vele, hanem közgazdászok is. Akkor pedig máris izgalmasabb a felvetés, ha megpróbálják számszerűsíteni: tényleg félni kell a robotoktól?","shortLead":"A gondolat, hogy minden robotizálható és mindenki lecserélhető, elég ijesztő ahhoz, hogy ne csak újságírók és...","id":"20191204_robotok_automatizacio_munka_gepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b3f29f0-75c5-41a9-bbbd-f5fd050ccd71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174fc084-16ec-4c3b-83b9-799beb2410ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_robotok_automatizacio_munka_gepek","timestamp":"2019. december. 04. 07:00","title":"Így számolják ki, hogy a robotok elveszik-e a munkánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá az IT-cégre, mert jövőre több százmilliárd forint értékű informatikai pályázatot írnak majd ki, amit vélhetően ezen a részvénytársaságon keresztül is szeretnének besöpörni.","shortLead":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá...","id":"20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28055bab-ee4a-46c3-99d7-4f5a5a4195fc","keywords":null,"link":"/360/20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Volt belügyes tisztek az informatikai guruként feléledő Est Média körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]