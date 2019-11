Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az orosz doppingellenes ügynökség vezetője szerint nem tudnak mivel védekezni.","shortLead":"Az orosz doppingellenes ügynökség vezetője szerint nem tudnak mivel védekezni.","id":"20191126_wada_rusada_dopping_oroszorszag_orosz_sportolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84915c98-d747-4952-88ec-64017af048f1","keywords":null,"link":"/sport/20191126_wada_rusada_dopping_oroszorszag_orosz_sportolok","timestamp":"2019. november. 26. 15:50","title":"Tehetetlenek az oroszok, ha eltiltják őket minden nagy sportversenytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP frakcióvezetője szerint \"Budapestnél pattog a labda\".","shortLead":"Az EPP frakcióvezetője szerint \"Budapestnél pattog a labda\".","id":"20191126_Weber_Tovabbra_is_Fideszen_mulik_hogy_bennmarade_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4069db4f-7f4b-4ea2-ae85-51095c767023","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Weber_Tovabbra_is_Fideszen_mulik_hogy_bennmarade_a_Neppartban","timestamp":"2019. november. 26. 17:55","title":"Weber: Továbbra is Fideszen múlik, hogy bennmarad-e a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy az alvás segít az emlékek rendezésében, rögzítésében, de most az is kiderült, hogy éjszakánként a szó szoros értelmében is tisztul az emberi agy.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy az alvás segít az emlékek rendezésében, rögzítésében, de most az is kiderült...","id":"201947_almukban_sem_gondoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb26cdc7-667a-4e6b-bb85-5be8d13b4e4b","keywords":null,"link":"/360/201947_almukban_sem_gondoltak","timestamp":"2019. november. 26. 14:00","title":"Szó szerint kitisztítja az agyunkat egy jó alvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát az új Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát...","id":"20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12e686-5662-4970-a0cf-a195e1f37ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","timestamp":"2019. november. 25. 12:01","title":"Elhárult az utolsó akadály, az Európai Parlament szerdán szavaz az új bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Remegnek a jóléti állam alapjai: annak a Hollandiának a nyugdíjrendszerét nevezte az idén a legkiválóbbnak az ezzel foglalkozó Mercer, amely a negatív kamatok és az elöregedés miatt oly nagy bajba került, hogy figyelmeztetni kellett a nyugdíjasokat: lehet, hogy ezentúl kevesebbet kapnak. Korábban ilyesmi elképzelhetetlennek számított Hollandiában. Mi történt?","shortLead":"Remegnek a jóléti állam alapjai: annak a Hollandiának a nyugdíjrendszerét nevezte az idén a legkiválóbbnak az ezzel...","id":"20191126_nyugdijpenztar_kamat_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eaa7c6-b247-4d3f-9537-10066ebbb6fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_nyugdijpenztar_kamat_nyugdij","timestamp":"2019. november. 26. 07:20","title":"Túl sok pénz került elő, amivel nem számoltak a nyugdíjpénztárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul a tizenhét fenntarthatósági fejlődési cél közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország.","shortLead":"Ráadásul a tizenhét fenntarthatósági fejlődési cél közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország.","id":"20191125_fenntarthatosag_ensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5fcec-99e9-4b96-a466-e1446615f8fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_fenntarthatosag_ensz","timestamp":"2019. november. 25. 12:19","title":"ENSZ: Romlik az oktatás minősége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A hazai nevelési gyakorlat a középkori minősítő-büntető szemléletben ragadt meg, és egyelőre képtelen továbblépni, aminek súlyos társadalmi következményei vannak. A minősítésben, büntetésben felnövekedett nemzedékek nemcsak ezt a szemléletet adják tovább, hanem ennek a következményeit is: a szorongást, agressziót, sumákolást, képmutatást, hárítást, és mindent, ami a minősítés és a büntetés hatása.","shortLead":"A hazai nevelési gyakorlat a középkori minősítő-büntető szemléletben ragadt meg, és egyelőre képtelen továbblépni...","id":"20191125_Gyarmathy_Eva_Buntetes_el_nem_kovetett_bunokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dffc5bd-de77-4865-9484-3efbc39dd1a5","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Gyarmathy_Eva_Buntetes_el_nem_kovetett_bunokert","timestamp":"2019. november. 25. 10:55","title":"Gyarmathy Éva: Büntetés el nem követett bűnökért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","shortLead":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","id":"20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53af194-4437-4061-9924-66a1f9bd3fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","timestamp":"2019. november. 25. 22:15","title":"Csak a felét írta Shakespeare az egyik fontos drámájának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]