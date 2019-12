Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága megtartotta második ülését Gothár Péter zaklatási ügyében.\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága megtartotta második ülését Gothár Péter zaklatási ügyében.\r

","id":"20191205_gothar_peter_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_etikai_bizottsag_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2615b12c-1598-4c67-a2e0-c69afa1deb2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_gothar_peter_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_etikai_bizottsag_meghallgatas","timestamp":"2019. december. 05. 05:37","title":"Meghallgatta Gothárt, de még nem döntött róla az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60510149-6150-48e9-b4a9-58720c2947b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kék. ","shortLead":"Kék. ","id":"20191205_Megvan_2020_hivatalos_szine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60510149-6150-48e9-b4a9-58720c2947b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b905c38f-a9d4-4513-afe9-44fc4f3ca1d1","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megvan_2020_hivatalos_szine","timestamp":"2019. december. 05. 12:20","title":"Megvan 2020 hivatalos színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","shortLead":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","id":"20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bc0a19-015c-40df-8844-141571efebbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","timestamp":"2019. december. 05. 11:21","title":"Új luxusváltozat jön a Ford Focusból, és érkezik a hibrid is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró ügye.","shortLead":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai...","id":"201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba146006-95d8-4213-8492-6b12e0282b83","keywords":null,"link":"/360/201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","timestamp":"2019. december. 05. 15:00","title":"A politika felső köreihez vezetett a máltai újságíró meggyilkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt ennek fejében igénybe vettek. A kedvezményeket a következő években is igénybe vehetik, így ez a pénz a következő évek költségvetéseiből fog hiányozni.","shortLead":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt...","id":"20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcbd92-071d-4c68-a120-5603dc05bef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","timestamp":"2019. december. 05. 11:01","title":"Százmilliárdos aknán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak, amikor rajtakapták őket. ","shortLead":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak...","id":"20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b40c2e-8c98-469e-ac23-3ee537de8686","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","timestamp":"2019. december. 05. 12:59","title":"Karácsony feloldotta a melegoldalak blokkolását, amit még Tarlós vezetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f97180-58a9-45ea-8182-a71153406be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Vittorio Grigolo nem először veszíti el a fejét.","shortLead":"Vittorio Grigolo nem először veszíti el a fejét.","id":"20191206_Kirugtak_egy_sztartenort_munkahelyi_verekedesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f97180-58a9-45ea-8182-a71153406be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b96873-7108-485b-953e-72f9e26ce922","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Kirugtak_egy_sztartenort_munkahelyi_verekedesert","timestamp":"2019. december. 06. 11:33","title":"Kirúgtak egy sztártenort munkahelyi verekedésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ellenzéki városban is felmondta a helyi televíziókkal műsorgyártásra kötött szerződéseket az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).","shortLead":"Több ellenzéki városban is felmondta a helyi televíziókkal műsorgyártásra kötött szerződéseket...","id":"20191205_Sorra_mondja_fel_a_kozmedia_a_videki_tevekkel_a_szerzodeseket_az_ellenzeki_vezetesu_varosokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92853cfc-30d4-4684-bfef-8e69316f1ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Sorra_mondja_fel_a_kozmedia_a_videki_tevekkel_a_szerzodeseket_az_ellenzeki_vezetesu_varosokban","timestamp":"2019. december. 05. 11:31","title":"Szerződést bont a közmédia az ellenzéki városok tévéivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]