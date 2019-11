A legemlékezetesebb ellenzéki akció az MTVA-nál zajlott tavaly decemberben, mikor több országgyűlési képviselő is bement, hogy beolvasson egy petíciót, Hadházy Ákos és Szél Bernadett pedig külön azért is, hogy Papp Dániel vezérigazgatóval beszéljen. Hadházy erről azt mondta, előtte egy évig próbált időpontot kérni Papptól levélben, de mindig lepattant. Így viszont, hogy bent voltak, sikerült vele három percet beszélni. Igaz, ennek összességében semmi haszna nem volt, de azért van, hogy egy képviselő eredményt ér el a képviselősége okán. Szél Bernadett például azt idézte fel a hvg.hu-nak, hogy az elmúlt hónapokban több gyermekotthont végig járt, váratlanul betoppanva. Ennek is volt haszna: több dolgozó örült, hogy "végre felkerültek a térképre", a képviselő látogatása után érzésük szerint jobban odafigyeltek a körülményekre. Az egyik helyre bejelentkezett előre, ott elmondása szerint egész éjjel takarítottak és bútorokat is vittek látogatására. Az igazgatóval érdemben nem tudott beszélgetni, mert megjelentek minisztériumi emberek is. De tudta ellenőrizni a gödi TOP-házban uralkodó körülményeket is. A mostani tervezet szempontjából fontos tapasztalata volt a Magyar Államkincstárral is: ott nehezen akarták fogadni, kezdetben csak levelezni tudott az Ausztriába ingázó családok családi pótlékának ügyében, viszont érdemi választ nem kapott. A folyamat akkor indult be, mikor személyesen tudott erről egyeztetni. A menedékkérők helyzetét is képviselők ellenőrizhették: mikor kiderült, a kormány éheztet embereket, Hadházy bejelentés nélkü elment a tranzitzónába (ahol Szél is járt többször is, csak ő előre szólt), az ő képei járták be a világsajtót is. Hadházy felidézte azt is, évekkel ezelőtt, még szekszárdi képviselőként markolóval kergették meg a cikói szemétlerakónál. Azért ment be stikában, mert nem kapott engedélyt a belépésre. Később viszont az országgyűlési igazolványával beengedték, megnézte, hogy gyűlik a szennyvíz, amelyet végül sok pénzből hatástalanítottak. A Balatonfűzfőhöz közeli szeméttelepre is bejutott, de ott még nem ért el eredményt. Hadházy szintén képviselői mivoltából adódóan nézhette meg a visszaküldött konzultációs kérdőívek mennyiségét, szemre azt mondta, ez biztos nincs annyi, mint amennyit a kormány állít, amiért be is perelték.