[{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális lista.","shortLead":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális...","id":"20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1d9484-e321-4afe-beee-b7d86133628f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","timestamp":"2019. november. 12. 12:03","title":"Itt a lista: ezek most a legütősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297b04a4-4e9c-4ff0-8b91-9e19278c42c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A november 5-i rendezvényen, amelyen a Xiaomi bemutatta első igazi okosóráját, viszonylag kevés információ hangzott el az eszközről. Nem sokkal később az egyik kínai közösségi oldalon kiegészítették az elhangzottakat.","shortLead":"A november 5-i rendezvényen, amelyen a Xiaomi bemutatta első igazi okosóráját, viszonylag kevés információ hangzott el...","id":"20191112_xiaomi_mi_watch_okosora_reszletek_weibo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297b04a4-4e9c-4ff0-8b91-9e19278c42c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f577e2-d342-44d6-8918-28c9b9decaa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_xiaomi_mi_watch_okosora_reszletek_weibo","timestamp":"2019. november. 12. 10:03","title":"Most az is kiderült, amit nem mondtak el a Xiaomi okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","shortLead":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","id":"20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a07b147-5c5d-495a-ac4b-c8eedf7dc281","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","timestamp":"2019. november. 13. 13:10","title":"Megvannak Magyarország legjobb játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbi hat-nyolc hét helyett már két hétre lehet időpontot kapni autóvezetői vizsgára.","shortLead":"A korábbi hat-nyolc hét helyett már két hétre lehet időpontot kapni autóvezetői vizsgára.","id":"20191112_forgalmi_vizsga_jogositvany_kresz_vizsga_autovezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef27f7cd-0a5a-4e74-852b-177bf513b5bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_forgalmi_vizsga_jogositvany_kresz_vizsga_autovezeto","timestamp":"2019. november. 12. 16:52","title":"Sokkal gyorsabban lehet jogosítványhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester kabinetvezetője, a Tolna Megyei Közgyűlés képviselője pedig rákontrázott.","shortLead":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester...","id":"20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4006bd84-d142-4b10-8f60-73ac50156039","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","timestamp":"2019. november. 11. 14:47","title":"A fideszes képviselő és a kabinetvezető is alpári módon reagált a szekszárdi kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel 18 százalékkal volt magasabb az építőipari termelés volumene szeptemberben egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Közel 18 százalékkal volt magasabb az építőipari termelés volumene szeptemberben egy évvel korábbihoz képest.","id":"20191112_Nagyon_megindult_az_epitoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a075695c-8e9b-4c99-a2e6-75cc3ca7284b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Nagyon_megindult_az_epitoipar","timestamp":"2019. november. 12. 09:37","title":"Nagyon megindult az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]