Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94cb3c3e-784e-46b9-9629-40aa7110c215","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája gyakran váratlan helyzetekben is bekapcsol, hogy tájékoztassa viselőjét. Egy brit időjós élő adásban járt így.","shortLead":"Az Apple okosórája gyakran váratlan helyzetekben is bekapcsol, hogy tájékoztassa viselőjét. Egy brit időjós élő adásban...","id":"20191206_siri_digitalis_asszisztens_apple_watch_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94cb3c3e-784e-46b9-9629-40aa7110c215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef144a9-9a7c-43dd-852c-35ce43c3e26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_siri_digitalis_asszisztens_apple_watch_idojaras","timestamp":"2019. december. 06. 11:03","title":"Javában ment az időjárás-előrejelzés, amikor közbeszólt a meteorológus okosórája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","id":"20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7458fce4-1484-473d-90dd-b7d700fb86db","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","timestamp":"2019. december. 06. 20:21","title":"Ülést nem tart az ügyben, de vizsgálja a parlamenti bizottság a visontai szennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban több helyen fagypont felett alakulnak a maximumok, de éjszaka szinte mindenütt nulla fok alá esik a hőmérséklet.","shortLead":"A következő napokban több helyen fagypont felett alakulnak a maximumok, de éjszaka szinte mindenütt nulla fok alá esik...","id":"20191205_Kodos_felhos_ido_lesz_a_hetvegen_de_legalabb_nem_lesz_annyira_hideg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80166b8f-8664-4109-adf4-4531743eafeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Kodos_felhos_ido_lesz_a_hetvegen_de_legalabb_nem_lesz_annyira_hideg","timestamp":"2019. december. 05. 15:52","title":"Ködös, felhős idő lesz a hétvégén, de legalább nem lesz annyira a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz, az ellenzéki pártok jelöltje és egy vlogger mellé bejelentkezett egy önkormányzati képviselő is győri polgármesternek.","shortLead":"A Fidesz, az ellenzéki pártok jelöltje és egy vlogger mellé bejelentkezett egy önkormányzati képviselő is győri...","id":"20191205_Mar_negyen_is_elfoglalnak_Borkai_Zsolt_meguresedett_szeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca5a0f5-60c6-4fe0-b6df-bf93d5df8d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Mar_negyen_is_elfoglalnak_Borkai_Zsolt_meguresedett_szeket","timestamp":"2019. december. 05. 09:58","title":"Már négyen is elfoglalnák Borkai Zsolt megüresedett székét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","shortLead":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","id":"20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b184e65f-39e2-4356-abc1-4252f79c7739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","timestamp":"2019. december. 05. 15:28","title":"Összejátszottak a közbeszerzésekben, 860 milliós bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek mellett ittak és erőszakosan viselkedtek.","shortLead":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek...","id":"20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca382-e6cd-4b43-a0c8-2014788d2fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","timestamp":"2019. december. 05. 12:10","title":"9 éves gyereke szeme láttára szorítottak fegyvert egy nő fejéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd fontot veszít minden évben a brit gazdaság a hamisítványok miatt. Míg a hamis termékeket sok esetben jóhiszeműen vásárolják meg, addig az OECD új jelentése arra világít rá, hogy a hamisítványok megvásárlásának több mint 60 százaléka igenis tudatos.","shortLead":"Több milliárd fontot veszít minden évben a brit gazdaság a hamisítványok miatt. Míg a hamis termékeket sok esetben...","id":"20191206_hamisitas_kereskedelem_oecd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54340794-bb01-42d5-b901-bdeff094885c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_hamisitas_kereskedelem_oecd","timestamp":"2019. december. 06. 07:32","title":"A vásárlók több mint 60 százaléka tudja, hogy hamisítványt vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","shortLead":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","id":"20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d166a5f-ef92-4534-9dd3-96ec8039f437","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","timestamp":"2019. december. 05. 12:33","title":"A Seveled díszbemutatójáról a kórházba: megszületett Tenki Réka babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]