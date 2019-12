Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"A kormányfő kemény feltételeket szabott ahhoz, hogy aláírja a többek között 2050-re karbonsemlegességet előirányzó uniós nyilatkozatot. Az EU állam- és kormányfői tesztelik azt a nagyratörő stratégiát, amelyet előző nap tárt a nyilvánosság elé Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke. Sem Orbánnak, sem Von der Leyennek nem lesz könnyű dolga.","shortLead":"A kormányfő kemény feltételeket szabott ahhoz, hogy aláírja a többek között 2050-re karbonsemlegességet előirányzó...","id":"20191212_orban_viktor_eu_csucs_karbonsemlegesseg_mff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d4be5-df17-4a21-9453-df7b9decd142","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_orban_viktor_eu_csucs_karbonsemlegesseg_mff","timestamp":"2019. december. 12. 17:17","title":" Megzsarolta Orbán az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés miatt.","shortLead":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés...","id":"20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b0bf96-a1c4-4baf-903c-04722a5a9682","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","timestamp":"2019. december. 11. 12:26","title":"Életfogytiglant kapott a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

\r

","id":"20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74fbea0-c821-4175-bd62-214d9c31567f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Késéssel, drágábban, de elkészült az új országgyűlési irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea18c3aa-b001-45e1-a7f8-56c87f501b9b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ez csak a kezdet.","shortLead":"Ez csak a kezdet.","id":"20191212_Itt_a_vege_kiszaradt_a_Viktoriavizeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea18c3aa-b001-45e1-a7f8-56c87f501b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cac247b-2f8c-4003-873f-c488d9a184c2","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Itt_a_vege_kiszaradt_a_Viktoriavizeses","timestamp":"2019. december. 12. 12:20","title":"Itt a vége: kiszáradt a Viktória-vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A volt hollywoodi filmproducer 47 millió dollárról szóló megállapodást kötött amerikai médiumok jelentése szerint.","shortLead":"A volt hollywoodi filmproducer 47 millió dollárról szóló megállapodást kötött amerikai médiumok jelentése szerint.","id":"20191212_harvey_weinstein_szexualis_zaklatas_peren_kivuli_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56ff40b-74f2-421a-94b6-73e10e7c2ed4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_harvey_weinstein_szexualis_zaklatas_peren_kivuli_megallapodas","timestamp":"2019. december. 12. 06:17","title":"Peren kívül fizet Weinstein a nőknek, akik szexuális zaklatással vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével közösen úgy döntenek.\r

\r

","shortLead":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével...","id":"20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6590f3e6-260b-4c76-970e-a7209259885c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","timestamp":"2019. december. 11. 10:05","title":"Szegeden is bemehetnek az édesapák a császáros szülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","id":"20191211_Benezett_a_forint_330_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2dbdf5-9730-40af-9d62-f412f06a74b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Benezett_a_forint_330_ala","timestamp":"2019. december. 11. 17:23","title":"Benézett 330 alá a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs váltja Tóth-Szenesi Attilát, aki vezető szerkesztőként folytatja a portálnál.","shortLead":"Dull Szabolcs váltja Tóth-Szenesi Attilát, aki vezető szerkesztőként folytatja a portálnál.","id":"20191211_Uj_foszerkesztoje_lett_az_Indexnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcdac57-8d7b-49a2-b404-e9a02065ae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Uj_foszerkesztoje_lett_az_Indexnek","timestamp":"2019. december. 11. 11:24","title":"Új főszerkesztője lett az Indexnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]