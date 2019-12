Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Amennyiben a demokrata többségű képviselőház megszavazza az elnök ellen kedden nyilvánosságra hozott két vádpontot, a tárgyalás lefolytatása első napirendi pont lesz januárban a szenátusban – jelentette be szerdán Mitch McConnell, a felsőház republikánus többségének vezetője. 2019. december. 11. 18:54 Januárban indulhat az impeachment Trump ellen 2019. december. 12. 06:25 Eső, havas és ónos eső, hó – ezeket hozza ma az időjárás Ne hagyja otthon az esernyőt! A karácsony közeledtével ötven százalékkal emelkedett meg az adathalász próbálkozások száma. 2019. december. 11. 09:01 Jön a karácsony, az adathalászok is felpörögtek az ünnepekre A tűzoltás idejére a szomszédos üzemcsarnokból harminchat dolgozót kísértek biztonságos helyre. 2019. december. 12. 05:13 Kigyulladt egy műanyag-feldolgozó Jászberényben A külföldiek miatt pörgött a magyarországi turizmus, ha csak a magyarok utaznának az országon belül, nemhogy nem nőttek, visszaestek volna a szállodaipar mutatói. 2019. december. 12. 09:40 Még októberben is a Balaton volt a magyar turisták kedvence A magyar teniszezőnő francia társával együtt érdemelte ki az elismerést a WTA-nál. 2019. december. 11. 17:27 Babos Tímeát az Év párosjátékosának választották Elképesztő számokat produkált az elmúlt években. 2019. december. 12. 13:45 Ed Sheeran lett az évtized előadója Nagy-Britanniában Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól. 2019. december. 11. 17:23 Benézett 330 alá a forint Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","id":"20191211_Benezett_a_forint_330_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2dbdf5-9730-40af-9d62-f412f06a74b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Benezett_a_forint_330_ala","timestamp":"2019. december. 11. 17:23","title":"Benézett 330 alá a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]