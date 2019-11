Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","shortLead":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","id":"201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a51092-0b5c-4541-a31b-9494f23d53ee","keywords":null,"link":"/360/201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","timestamp":"2019. november. 27. 11:00","title":"E-könyvek ide vagy oda, a könyvnyomtatás él és virul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4140ed-7ace-4425-b508-ed5eae3b9a0c","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hibrid autó választása mind fogyasztás, mind környezetvédelem szempontjából jobb ötlet, mint egy hagyományos kocsi vétele. Ám van néhány szempont, amelyre még vásárlás előtt érdemes gondolni.","shortLead":"A hibrid autó választása mind fogyasztás, mind környezetvédelem szempontjából jobb ötlet, mint egy hagyományos kocsi...","id":"20191127_hibrid_auto_vasarlas_tudnivalok_elonyok_hatranyok_kulonbseg_benzines_dizel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be4140ed-7ace-4425-b508-ed5eae3b9a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28e6bec-d94b-483c-be05-21ffeb3c3c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_hibrid_auto_vasarlas_tudnivalok_elonyok_hatranyok_kulonbseg_benzines_dizel","timestamp":"2019. november. 27. 12:00","title":"Mit érdemes átgondolni hibridautó kiválasztása előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc59aab4-38f0-4148-8114-6a0b83e33367","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy farkassal vagy kutyával van-e dolguk, a DNS-vizsgálat ugyanis nem jutott eredményre.","shortLead":"A tudósoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy farkassal vagy kutyával van-e dolguk, a DNS-vizsgálat ugyanis...","id":"20191127_dogor_kutya_farkas_sziberia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc59aab4-38f0-4148-8114-6a0b83e33367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dcd09c-22e0-4f31-9d5f-37a7a0eb6995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_dogor_kutya_farkas_sziberia","timestamp":"2019. november. 27. 12:38","title":"Megdöbbentően jó állapotban találtak rá egy 18 ezer éve elpusztult állatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","shortLead":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","id":"20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cb8c0e-da13-44b6-a90e-ee09086f96d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","timestamp":"2019. november. 29. 07:45","title":"Illés Boglárka lehet a Fidelitas elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9124955-cc7b-4a46-be81-4cdce792d004","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nemrég Moszkvából Budapestre költözött Nemzetközi Befektetési Bank magyar alelnöke szerint azért a Putyin–Orbán találkozón merült fel először a költözés, mert mégiscsak illett tájékoztatni az orosz elnököt. Ráadásul a politikusok szeretnek sikereket bejelenteni. Bel- és külpolitikai ügyeket a bank nem kommentál, beleértve, hogy egyesek az orosz hírszerzés trójai falovának tartják őket. A támadások ugyanakkor a hírverés miatt még jól is jöhettek. Interjú a külügyi vonalról a bankhoz igazolt Laszlóczki Imrével.","shortLead":"A nemrég Moszkvából Budapestre költözött Nemzetközi Befektetési Bank magyar alelnöke szerint azért a Putyin–Orbán...","id":"20191128_iib_laszloczki_interju_putyin_orban_orosz_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9124955-cc7b-4a46-be81-4cdce792d004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802fbb32-80cf-46f9-aac7-e0b7359c5410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_iib_laszloczki_interju_putyin_orban_orosz_bank","timestamp":"2019. november. 28. 14:40","title":"IIB-alelnök: Orbánnak illett szólnia Putyinnak, hogy Magyarország szívesen látja a bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","shortLead":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","id":"20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b7697-fa06-409c-bd80-80d39306769f","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","timestamp":"2019. november. 27. 15:38","title":"Kiderült, kik vezethetik tovább az Örkényt, a Kolibrit és a Bábszínházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aggasztó méréseket közölt a Greenpeace, döntöttek az atlétikai vb-ről a Fővárosi Közgyűlésben, traktoros lezárás Párizsban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Aggasztó méréseket közölt a Greenpeace, döntöttek az atlétikai vb-ről a Fővárosi Közgyűlésben, traktoros lezárás...","id":"20191127_Radar360_Megszavaztak_az_uj_Bizottsagot_magyart_kuldenenek_az_urbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e749c21-1c14-4b91-8740-5b3f4f3e59a9","keywords":null,"link":"/360/20191127_Radar360_Megszavaztak_az_uj_Bizottsagot_magyart_kuldenenek_az_urbe","timestamp":"2019. november. 27. 17:30","title":"Radar360: Megszavazták az új Bizottságot, magyart küldenének az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre bukkantunk. A Greenpeace azonban a környékbeli vízfolyások vizét is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá, amelyről szerdán kiderült, hogy a patakokban lényegében szennyvíz folyt. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre...","id":"20191127_Eromu_riport_greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db86914-49d8-4fce-ac3d-9f7836ef713f","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Eromu_riport_greenpeace","timestamp":"2019. november. 27. 15:50","title":"A Mátrai Erőműnél gyakorlatilag szennyvíz folyik a patakokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]