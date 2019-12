Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év börtönre ítélte.","shortLead":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év...","id":"20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c4682-0e3b-4798-9360-3233db79b670","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 09:50","title":"Üveggel verte, majd leszúrta az ágyban fekvő élettársát egy férfi, most elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő is balesetre hivatkozott.","shortLead":"Ő is balesetre hivatkozott.","id":"20191214_Harommillio_forintot_szerzett_egy_unokazos_csalo_Kaposvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc8707b-72ff-4383-a884-f4e9bef3c460","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Harommillio_forintot_szerzett_egy_unokazos_csalo_Kaposvaron","timestamp":"2019. december. 14. 21:30","title":"Hárommillió forintot szerzett egy unokázós csaló Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","shortLead":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","id":"20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8d82dc-4af0-4ac0-bb8a-f2a761aa8ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","timestamp":"2019. december. 15. 22:12","title":"A Red Hot Chili Peppers gitárost cserél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyedül a bolgárok költenek kevesebbet nálunk az Európai Unióban - derül ki az Eurostat friss összesítéséből.","shortLead":"Egyedül a bolgárok költenek kevesebbet nálunk az Európai Unióban - derül ki az Eurostat friss összesítéséből.","id":"20191215_Mar_csak_a_bolgarokkal_versenyzunk_az_Europa_legszegenyebb_orszaga_cimert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca76e705-ff54-41cd-9e13-eb68d318de2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191215_Mar_csak_a_bolgarokkal_versenyzunk_az_Europa_legszegenyebb_orszaga_cimert","timestamp":"2019. december. 15. 19:21","title":"Már csak két vetélytársunk maradt az EU legszegényebb országa címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","shortLead":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","id":"20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10911368-872f-4994-933f-d4ac62a882dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","timestamp":"2019. december. 15. 19:46","title":"Kiálltak a CEU mellett, most kevesebb pénzt kaptak a szakkollégiumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54042ea0-a835-4c69-8ae5-8083f9d4bb8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"George Harrison hippinyakláncára is lecsaptak a Sotheby's aukcióján.","shortLead":"George Harrison hippinyakláncára is lecsaptak a Sotheby's aukcióján.","id":"20191214_A_becsult_ar_huszszorosaert_adtak_el_John_Lennon_legendas_napszemuveget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54042ea0-a835-4c69-8ae5-8083f9d4bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2795096b-8e9f-4f3f-953f-c22e0ab09055","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_A_becsult_ar_huszszorosaert_adtak_el_John_Lennon_legendas_napszemuveget","timestamp":"2019. december. 14. 17:07","title":"A becsült ár közel húszszorosáért adták el John Lennon legendás napszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680618c-0b19-448f-a185-711761249544","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","shortLead":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","id":"20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b680618c-0b19-448f-a185-711761249544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e195124-35aa-4e69-8eab-c12a7d9c35a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","timestamp":"2019. december. 16. 11:45","title":"Újabb részletek derültek ki a győri gyerekgyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]