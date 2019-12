Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is látszik rajta néhány érdekesség.","shortLead":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is...","id":"20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17588139-e879-4a6f-8c85-9208f5a1db9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","timestamp":"2019. december. 17. 11:03","title":"Jött egy kép a Huawei P40-ről, de továbbra is az a legnagyobb kérdés, piacra dobják-e nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","shortLead":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","id":"20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0749a002-d49b-43b3-9fbd-ed75e40d5e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","timestamp":"2019. december. 16. 09:21","title":"Suzuki: hibrid lesz a Swift Sport, a Vitara és az SX4 S-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb9a84f-61ce-4da0-b1bd-e83c260e49e7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Attól még messze járunk, hogy a telefon kitakarítson helyettünk. De azért vannak olyan, kevésbé kedvelt tevékenységek, amelyek kényelmesebb ellátásában segítségünkre lehet egy-egy alkalmazás.","shortLead":"Attól még messze járunk, hogy a telefon kitakarítson helyettünk. De azért vannak olyan, kevésbé kedvelt tevékenységek...","id":"20191215_Appajanlo_Utal_takaritani_Ez_az_alkalmazas_segit_megszeretni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb9a84f-61ce-4da0-b1bd-e83c260e49e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711ea47c-315f-4cc3-bdce-4db4eb38a2fe","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191215_Appajanlo_Utal_takaritani_Ez_az_alkalmazas_segit_megszeretni","timestamp":"2019. december. 15. 19:15","title":"Appajánló: Utál takarítani? Ez az alkalmazás segít megszeretni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő, hogy a nagyvállalatok elhagyják az országot – közölte Angela Merkel. Berlin szerint elsősorban Vietnamból, Indiából és Mexikóból érkezhetnek munkások.","shortLead":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő...","id":"20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b163ad2-fad8-45a5-a12e-aa1bcd7d2900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","timestamp":"2019. december. 15. 15:18","title":"Merkel az EU-n kívüliek bevándorlásáért lobbizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a441c3a3-b2e0-4cda-b2c6-75f5698c16ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom, hogy magyar politikus vezethet egy nemzetközi szervezetet.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy magyar politikus vezethet egy nemzetközi szervezetet.","id":"20191217_Mesterhazy_Attila_lett_a_NATOparlament_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a441c3a3-b2e0-4cda-b2c6-75f5698c16ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b05d9f-6aee-4727-930a-0c11082b935b","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Mesterhazy_Attila_lett_a_NATOparlament_elnoke","timestamp":"2019. december. 17. 11:31","title":"Mesterházy Attila lett a NATO-parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191217_Adventi_mesenaptar__december_17_A_karacsonyfa_es_a_pokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c548c3-3284-4a3c-8df0-99ba3149badb","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Adventi_mesenaptar__december_17_A_karacsonyfa_es_a_pokok","timestamp":"2019. december. 17. 08:02","title":"Adventi mesenaptár – december 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680618c-0b19-448f-a185-711761249544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi először láthatta gyerekeit a szabadulása óta.","shortLead":"A férfi először láthatta gyerekeit a szabadulása óta.","id":"20191216_Korabban_baltaval_tamad_felesegere_a_gyori_gyermekgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b680618c-0b19-448f-a185-711761249544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac38f5b3-a934-407f-8efb-e4a438b43c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Korabban_baltaval_tamad_felesegere_a_gyori_gyermekgyilkos","timestamp":"2019. december. 16. 05:36","title":"Korábban baltával támadt feleségére a győri gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal bünteti az orosz légvédelmi rakétarendszert vásárló Törökországot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török államfő.","shortLead":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal...","id":"20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bf5c1-2404-483b-925e-a696b076e701","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","timestamp":"2019. december. 16. 17:07","title":"Erdogan a stratégiai fontosságú NATO-támaszpontok bezárásával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]