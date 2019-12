Főpolgármester úr, fejezze be a lopást.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha nem értjük meg, mi okozza a pusztulásukat.","shortLead":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha...","id":"20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7fedfa-a107-48d3-82c1-61720e22667f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","timestamp":"2019. december. 17. 19:03","title":"Vészesen pusztulnak a rovarok, a tudósok egyelőre nem értik, hogy mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel, amelyet a NASA Hubble űrteleszkópja készített.","shortLead":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel...","id":"20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d677f6d7-a3d3-4df3-a97d-76b436be42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","timestamp":"2019. december. 18. 12:03","title":"A NASA új fotója sokat elárul a Naprendszerbe betolakodott, 177 ezer km/h-val száguldó üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk magunkhoz, és a világ is megismerhet minket – mondta Káel Csaba filmügyi kormánybiztos az M1-en szerdán.","shortLead":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk...","id":"20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2811f930-d3ee-46af-9534-c80c389c7081","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","timestamp":"2019. december. 19. 09:55","title":"Káel Csaba: Egyre több nézőt tudtak az alkotók megközelíteni, Hollywood erre figyelt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóinformációk szerint Parnas segített Trump ügyvédjének, hogy Joe Biden volt alelnökre nézve terhelő információkat gyűjthessen Ukrajnában. ","shortLead":"Amerikai sajtóinformációk szerint Parnas segített Trump ügyvédjének, hogy Joe Biden volt alelnökre nézve terhelő...","id":"20191217_Giuliani_egyik_uzlettarsa_egymillio_dollart_kapott_egy_ukran_milliardostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce92aede-6027-449e-b014-8180cadb0507","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Giuliani_egyik_uzlettarsa_egymillio_dollart_kapott_egy_ukran_milliardostol","timestamp":"2019. december. 17. 20:58","title":"Giuliani egyik üzlettársa egymillió dollárt kapott egy ukrán milliárdostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","shortLead":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","id":"20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdc56f-72c9-48ce-a796-8184a715f59c","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","timestamp":"2019. december. 18. 20:40","title":"Nagyot nőhet a közös költség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában. Magyarországon is megindult az aláírásgyűjtés.","shortLead":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában...","id":"20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81169b7f-edf1-477d-ac5d-b05789fe001c","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","timestamp":"2019. december. 18. 13:15","title":"A Netflix homoszexuális Jézusa már Magyarországon is borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","shortLead":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","id":"20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fff7046-637b-4eed-ad11-9d96fb605dd2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","timestamp":"2019. december. 18. 15:32","title":"380 millió kellene a Szombathelynek, hogy ne rúgják ki az NB II.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Intercity legyen Intercity.","shortLead":"Az Intercity legyen Intercity.","id":"20191218_Valaszolt_az_allamtitkar_a_vasuti_menetrend_miatt_tuntetoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d79fea-603c-4d07-b601-29e65e4ed3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Valaszolt_az_allamtitkar_a_vasuti_menetrend_miatt_tuntetoknek","timestamp":"2019. december. 18. 07:03","title":"Válaszolt az államtitkár a vasúti menetrend miatt tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]