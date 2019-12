Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","id":"20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459fbf94-0e01-42a3-a70e-3432be94878f","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","timestamp":"2019. december. 17. 18:20","title":"A román elnök nem akar Orbánnal új Közép-Európát építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes az útlezárás a 4633-as úton.","shortLead":"Teljes az útlezárás a 4633-as úton.","id":"20191218_Halalos_baleset_tortent_Nagyrevnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321704b-9923-4ba2-8e0e-711f14ed1f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Halalos_baleset_tortent_Nagyrevnel","timestamp":"2019. december. 18. 18:31","title":"Halálos baleset történt Nagyrévnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46975bda-f47f-4372-a300-11ce92a4ef70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezők elismerték, hogy ciki a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság kabalája – az internet népművészei pedig felismerték az ebben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"A szervezők elismerték, hogy ciki a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság kabalája – az internet népművészei pedig...","id":"20191218_vizilabda_europa_bajnoksag_kabalaallata_tangas_vizipok_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46975bda-f47f-4372-a300-11ce92a4ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381fc02a-2702-434d-b362-478ff9de010f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_vizilabda_europa_bajnoksag_kabalaallata_tangas_vizipok_memek","timestamp":"2019. december. 18. 08:33","title":"Naná, hogy beindult a mémgyár a tangás Vízipók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem tudja pontosan, mitől volt gyorsabb az ellenfeleinél, nem bánja, ha a csapatok taktikáznak a versenyzőikkel, és ha hívnák sem szívesen menne más versenysorozatokba – hazatérése után a repülőtéren nyilatkozott Michelisz Norbert, a WTCR-sorozat bajnoka.","shortLead":"Nem tudja pontosan, mitől volt gyorsabb az ellenfeleinél, nem bánja, ha a csapatok taktikáznak a versenyzőikkel, és ha...","id":"20191218_bajnoki_cimrol_csaladrol_karacsonyrol_beszelgettunk_michelisz_norberttel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eee90f8-2a76-4c43-b58e-562a17f5cf1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_bajnoki_cimrol_csaladrol_karacsonyrol_beszelgettunk_michelisz_norberttel","timestamp":"2019. december. 18. 06:41","title":"Michelisz Norbert: Már az újabb cím megszerzése dolgozik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","shortLead":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","id":"20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b88a1a-f66c-47c2-bd40-0a121dbad524","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","timestamp":"2019. december. 17. 12:20","title":"Kétmillióan követelik, hogy vegye le a Netflix a meleg Jézusról szóló komédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae28697-4c61-4236-97f8-b68500dcd1a5","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Legyen szó a karácsonyi menüről, rokonlátogatásokról, vagy akár ajándékokról, a környezetterhelés szempontjából az ünnepi időszak felér egy katasztrófával. ","shortLead":"Legyen szó a karácsonyi menüről, rokonlátogatásokról, vagy akár ajándékokról, a környezetterhelés szempontjából...","id":"20191218_karacsony_okologiai_labnyom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae28697-4c61-4236-97f8-b68500dcd1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e854175d-a8c2-42ea-86a1-c513d97c5607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_karacsony_okologiai_labnyom","timestamp":"2019. december. 18. 20:00","title":"Van nagyobb klímakatasztrófa a karácsonyi zabálásnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is kiderült.\r

\r

","shortLead":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is...","id":"20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eb04ac-3eef-409d-ae42-147540afbee5","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","timestamp":"2019. december. 17. 14:59","title":"Apáti Bence is bekerült A Dal zsűrijébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]