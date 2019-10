Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral barátkozik. Ez a hvg360 képes hírösszefoglalója. ","shortLead":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral...","id":"20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd017a9-38c1-4f6f-8551-01f0f2f99a3f","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","timestamp":"2019. október. 01. 17:30","title":"Radar 360: Orbán 30 ezret ígért a nyugdíjasoknak, Tarlós és Karácsony csörtézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","id":"20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416339ca-45f5-406b-a8be-78b03c1abc25","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Simonka felesége és unokahúga is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A walesi klub szerint a szerződés több pontja sem valósult meg Sala halála előtt, ezért semmisnek kellene tekinteni.","shortLead":"A walesi klub szerint a szerződés több pontja sem valósult meg Sala halála előtt, ezért semmisnek kellene tekinteni.","id":"20191002_Fellebbez_a_Cardiff_City_nem_akarjak_kifizetni_Emiliano_Sala_atigazolasi_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d0116b-8a07-4385-bdf6-baea8dd9ce8d","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Fellebbez_a_Cardiff_City_nem_akarjak_kifizetni_Emiliano_Sala_atigazolasi_dijat","timestamp":"2019. október. 02. 12:48","title":"Fellebbez a Cardiff City, nem akarják kifizetni Emiliano Sala átigazolási díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök egykori tanácsadója, Gorka Sebestyén most Mike Pompeo amerikai külügyminiszter környezetében tűnt fel, a magyar származású politológus a miniszter gépével szelfizett, majd azt feltette közösségi oldalára.","shortLead":"Trump elnök egykori tanácsadója, Gorka Sebestyén most Mike Pompeo amerikai külügyminiszter környezetében tűnt fel...","id":"20191002_Az_amerikai_kulugyminiszter_gepevel_szelfizik_Gorka_Sebestyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6f0553-86a7-4a88-b537-f5a79429b332","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Az_amerikai_kulugyminiszter_gepevel_szelfizik_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2019. október. 02. 16:45","title":"Az amerikai külügyminiszter gépével szelfizik Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","shortLead":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","id":"20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8058a119-4b18-44bc-bc55-264623185b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","timestamp":"2019. október. 01. 11:57","title":"Az ellenzéki szövetség azt kéri a mohácsi MSZP-s jelölttől, hogy lépjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Egy_amerikaifutballedzo_felfedezte_a_klasszicizmus_zsenialis_festojet_Mozartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af86c5c3-cff7-408b-a7ab-3db320f99369","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Egy_amerikaifutballedzo_felfedezte_a_klasszicizmus_zsenialis_festojet_Mozartot","timestamp":"2019. október. 01. 11:49","title":"Egy amerikaifutball-edző felfedezte a klasszicizmus zseniális festőjét, Mozartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12f09bb-a857-4a4a-952b-a9647600c544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid francia vezetőedzője különösen csapata első félidőben mutatott teljesítményével nem volt elégedett a Brugge ellen. ","shortLead":"A Real Madrid francia vezetőedzője különösen csapata első félidőben mutatott teljesítményével nem volt elégedett...","id":"20191002_zinedine_zidane_real_madrid_club_brugge_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12f09bb-a857-4a4a-952b-a9647600c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab766633-bca5-4529-9c60-00bc5be0af8f","keywords":null,"link":"/sport/20191002_zinedine_zidane_real_madrid_club_brugge_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. október. 02. 12:12","title":"Zidane: Sosem játszottunk még ilyen rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne az 1989-es Orbán Viktorral.\r

\r

","shortLead":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne...","id":"20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad94f94-9aff-4f28-9ba5-9ed4166c7ecb","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","timestamp":"2019. október. 01. 13:39","title":"Orbán Viktor is látható a Városliget aranykorát bemutató új kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]