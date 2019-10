Az MTA csökkentené az iskolai óraterheket, a kormány nem is reagált javaslataikra

HVG: Mit tenne, ha a lányának és a fiának most kellene kiválasztani a megfelelő középiskolát?

Pléh Csaba: A tapasztalataim is azt mondatják velem, hogy olyan iskolába szeretném őket járatni, amelyiknek van valami saját „ambíciótöbblete”. Ezen azt értem, hogy a gyerekek számára nemcsak az élet, a bulizás a fontos, hanem valami más is. Ebből a szempontból szerencséjük volt a gyerekeimnek: a fiam a Radnótiba, a lányom pedig a Városmajori Gimnáziumba járt. Mind a kettő olyan hely volt, ahol megvolt az ambíciótöbblet. Én egészen véletlenül a ferencvárosi Fáy András Gimnáziumban érettségiztem – ami ilyenformán megszűnt, ma Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakgimnázium a neve –, az volt ugyanis a legközelebb hozzánk. A családom nem volt túl ambiciózus, nem akartam mintaiskolába járni. De akkoriban ez a gimnázium nagyon különleges szellemiségű hely volt, ahol minden a sport, az ambíciók és az önképzőkör köré szerveződött. Csak azért emlegetem, mert ez az egyetlen, amúgy teljesen névtelen gimnázium, amely 10 akadémikust – köztük Glatz Ferencet és Vizi E. Szilvesztert is – adott az országnak. Nem azért lettünk akadémikusok, mert ugyanabba az iskolába jártunk. De egy akkoriban kültelkinek számító iskola is tudott ambiciózus világot létrehozni. Nem könnyű feladat, de azt kell a szülőknek megítélniük, hogy van-e valami többletambíció az iskolában, amely révén a gyerekek számára az együttműködés és a versengés új világa nyílik meg. Mondják azt például, hogy mi nagyon jók akarunk lenni a biológiában – vagy mindegy, hogy miben. Ebben egyszerre van versengés és együttműködés – ez nagyon fontos.

HVG: Az iskola legyen ambiciózus? A sikerhez vezető úthoz nem a gyereknek kellene annak lenni?

P. Cs.: Az iskolák ma már elég nagy intézmények – 500–1000 gyerekről van szó – és így ezekben néhány év, évtized alatt sajátos szellem alakul ki. Nem azt mondom, hogy ez ott lebeg nap mint nap a gyerekek fölött, hanem a tanárok és a diákok közötti állandó interakciókban alakul ki. Igaza van abban, hogy lennie kell a gyerekekben is ambíciónak, de ezt az iskola szelleme is képviseli. Mondok egy kulturális példát: az egykori brit birodalomban az Anglián kívüli területeknek nagyon nagy szerepük volt az intellektuális fejlődésben. Írország és Skócia különleges szerepet játszott, mégis nagyon eltérőek: Skóciából tudósok jöttek, ők a „majd megmutatjuk Angliának” hangulatot a filozófiában és a tudományokban élték ki. Írországban pedig a költészetben és az irodalomban. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az országoknak is van szellemük, hasonló az iskoláké is.