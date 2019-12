Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a060eeea-3365-4f84-aa89-35c4bef17119","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek vörös festékkel tiltakoztak az azonos nemű párok gyereknevelése ellen.","shortLead":"Ismeretlenek vörös festékkel tiltakoztak az azonos nemű párok gyereknevelése ellen.","id":"20191219_Festekkel_ontottek_le_a_Hatter_Tarsasag_melegbarat_plakatjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a060eeea-3365-4f84-aa89-35c4bef17119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e86ff2-e1e2-4cfb-af65-d40402aeeb44","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Festekkel_ontottek_le_a_Hatter_Tarsasag_melegbarat_plakatjat","timestamp":"2019. december. 19. 19:32","title":"Festékkel öntötték le a Háttér Társaság melegbarát plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző Orbán-kormány Miniszterelnökségét vezető miniszter szerint elsősorban a fiatalokat kell megszólítaniuk.","shortLead":"Az előző Orbán-kormány Miniszterelnökségét vezető miniszter szerint elsősorban a fiatalokat kell megszólítaniuk.","id":"20191218_Lazar_Janos_Valtozasokra_van_szukseg_a_Fideszben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e0054-d5f6-48d2-828b-f0318d9fc8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Lazar_Janos_Valtozasokra_van_szukseg_a_Fideszben","timestamp":"2019. december. 18. 16:54","title":"Lázár János: Változásokra van szükség a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2","c_author":"Oroszi Babett-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült Seres Máriához és köréhez köthetők. A szervezetek többek között domain-használóként vannak jelen több weblapnál, a tartalmat viszont nem feltétlenül ők gyártják. A honlapok anyagaira épülő Facebook-oldalak összességében többszázezer lájkolót érhetnek el, ami politikai kampányokban is kifejezetten jól jöhet.","shortLead":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült...","id":"20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e130ea9-94b5-403c-851d-e3c1ccf16556","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","timestamp":"2019. december. 19. 06:30","title":"Kamupártok után kamuoldalak körül találtuk meg Seres Máriáékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk magunkhoz, és a világ is megismerhet minket – mondta Káel Csaba filmügyi kormánybiztos az M1-en szerdán.","shortLead":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk...","id":"20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2811f930-d3ee-46af-9534-c80c389c7081","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","timestamp":"2019. december. 19. 09:55","title":"Káel Csaba: Egyre több nézőt tudtak az alkotók megközelíteni, Hollywood erre figyelt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pornográf tartalmú képek érkeztek csütörtökön Gréczy Zsoltról több szerkesztőségbe, a névtelen levélíró szerint a politikus kéretlenül küldte neki ezeket. Gréczy visszautasítja a zaklatás vádját.","shortLead":"Pornográf tartalmú képek érkeztek csütörtökön Gréczy Zsoltról több szerkesztőségbe, a névtelen levélíró szerint...","id":"20191219_Greczy_Megszereztek_a_privat_kepeimet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc464b4c-a2dc-443a-add8-66f45fd8db7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Greczy_Megszereztek_a_privat_kepeimet","timestamp":"2019. december. 19. 17:35","title":"Gréczy: Megszerezték a privát képeimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","shortLead":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","id":"20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525b00a-ba0e-4d3b-aa22-024bd40354c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 19. 11:53","title":"Megkezdődött a Kuciak-gyilkosság pere Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos kisméretű fajok szívesen élnek a magasfeszültségű oszlopok közelében és előnyben részesítik őket a környező mezőgazdasági területekkel szemben – derült ki a Cseh Tudományos Akadémia gerincesekkel foglalkozó intézetének kutatásából. Számos faj számára a póznák körüli talaj is népszerű hely a telelésre.","shortLead":"Bizonyos kisméretű fajok szívesen élnek a magasfeszültségű oszlopok közelében és előnyben részesítik őket a környező...","id":"20191219_kismeretu_fajok_magasfeszultsegu_oszlopok_teleles_nagyfeszultseg_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931c705-5dc4-41cd-ac36-451b387c2d26","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_kismeretu_fajok_magasfeszultsegu_oszlopok_teleles_nagyfeszultseg_halozat","timestamp":"2019. december. 19. 14:03","title":"Néhány kisebb állat egyszerűen imád a magasfeszültségű oszlopok mellett élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanra jutnak el odáig a horvát bíróságok, hogy a 2009-es Mol–INA ügyben elsőfokú ítéletet hozzanak.","shortLead":"Mostanra jutnak el odáig a horvát bíróságok, hogy a 2009-es Mol–INA ügyben elsőfokú ítéletet hozzanak.","id":"20191219_Meg_karacsony_elott_iteletet_hozhatnak_Hernadi_Zsolt_horvat_buntetougyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294824ed-cf6d-483c-b426-f43f412f939c","keywords":null,"link":"/kkv/20191219_Meg_karacsony_elott_iteletet_hozhatnak_Hernadi_Zsolt_horvat_buntetougyeben","timestamp":"2019. december. 19. 12:50","title":"Még karácsony előtt ítéletet hozhatnak Hernádi Zsolt horvát büntetőügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]