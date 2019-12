Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pornográf tartalmú képek érkeztek csütörtökön Gréczy Zsoltról több szerkesztőségbe, a névtelen levélíró szerint a politikus kéretlenül küldte neki ezeket. Gréczy visszautasítja a zaklatás vádját.","shortLead":"Pornográf tartalmú képek érkeztek csütörtökön Gréczy Zsoltról több szerkesztőségbe, a névtelen levélíró szerint...","id":"20191219_Greczy_Megszereztek_a_privat_kepeimet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc464b4c-a2dc-443a-add8-66f45fd8db7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Greczy_Megszereztek_a_privat_kepeimet","timestamp":"2019. december. 19. 17:35","title":"Gréczy: Megszerezték a privát képeimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Gergely Márton, Szabó Yvette, Tóth Richárd","category":"360","description":"A legfiatalabb választók már az Orbán-rendszerben szocializálódtak, és vele szemben is határozzák meg magukat. Az ifjúság azt követeli, amiből hiány van: liberális demokráciát, környezetvédelmet. Az önkormányzati voksolás csak megmutatta a NER stratégiai problémáit. ","shortLead":"A legfiatalabb választók már az Orbán-rendszerben szocializálódtak, és vele szemben is határozzák meg magukat...","id":"201951__a_fidesz_es_afiatalok__lazado_egyetemistak__nyitva_hagyott_zold_kapu__a_fulkeforradalom_gyerekei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3075120-e4e6-4a4b-aee6-c95e1e8cb8e3","keywords":null,"link":"/360/201951__a_fidesz_es_afiatalok__lazado_egyetemistak__nyitva_hagyott_zold_kapu__a_fulkeforradalom_gyerekei","timestamp":"2019. december. 19. 13:00","title":"A mai fiatal demokraták lehetnek az annyira már nem fiatal és nem demokrata Fidesz veszte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa395b1b-4483-4823-87b8-08ad87f8f73f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönségnek bejött.","shortLead":"A közönségnek bejött.","id":"20191219_Emilia_Clarke_es_Emma_Thompson_eloben_enekelte_el_a_Last_Christmast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa395b1b-4483-4823-87b8-08ad87f8f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a189bebc-c7b5-46cf-a0c8-4a9010930031","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Emilia_Clarke_es_Emma_Thompson_eloben_enekelte_el_a_Last_Christmast","timestamp":"2019. december. 19. 12:45","title":"Emilia Clarke és Emma Thompson haknizott egyet: élőben énekelték el a Last Christmast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f67cfc-89f5-4d6f-bc9b-e6663e2b73a0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lenne a Karmelita kolostorban található miniszterelnöki dolgozószoba, ha az IKEA-ból rendezték volna be? Igencsak puritán szemlélettel nyúlt a témához a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen lenne a Karmelita kolostorban található miniszterelnöki dolgozószoba, ha az IKEA-ból rendezték volna be...","id":"20191220_Duma_Aktual_Karmelita_berendezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f67cfc-89f5-4d6f-bc9b-e6663e2b73a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42af7a12-79b9-4ac5-b020-dc1a4f8c8e4e","keywords":null,"link":"/360/20191220_Duma_Aktual_Karmelita_berendezese","timestamp":"2019. december. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Azért kellett terasz a Karmelitához, hogy Orbán Viktor tudja hol tárolni a téli gumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek...","id":"20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba615718-0792-43c4-9f94-833d1cd2e95c","keywords":null,"link":"/360/20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","timestamp":"2019. december. 19. 08:00","title":"Radar360: Felelősségre vonják Trumpot, Salvini is bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae307c0-5003-49d9-bc60-275f2f01f569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január másodikán lejár az erről kötött szerződés, újat viszont nem kötött a főváros. ","shortLead":"Január másodikán lejár az erről kötött szerződés, újat viszont nem kötött a főváros. ","id":"20191219_Erzsebet_korut_birsag_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae307c0-5003-49d9-bc60-275f2f01f569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00117b1d-a85d-479d-9ad6-29310afa03ff","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Erzsebet_korut_birsag_parkolas","timestamp":"2019. december. 19. 21:16","title":"Két hét múlva nem lesz, aki az Erzsébet körúton bírságoljon a parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elismerte, hogy hibáztak a Budaházy Györgyék elleni fellépéssel. Majd rögtön cáfolták is, hogy késve intézkedtek volna a szélsőjobbosokkal szemben.","shortLead":"A rendőrség elismerte, hogy hibáztak a Budaházy Györgyék elleni fellépéssel. Majd rögtön cáfolták is, hogy késve...","id":"20191219_Aurora_rendorseg_Budahazy_Gyorgy_szelsojobbosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567eb0ff-8ae4-4fde-8d92-a1ab3ee5d998","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Aurora_rendorseg_Budahazy_Gyorgy_szelsojobbosok","timestamp":"2019. december. 19. 12:04","title":"A rendőrség elismerte: hibáztak, amikor nem rakták ki Budaházyékat az Aurórából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt. ","shortLead":"Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt. ","id":"20191219_Hoppal_Peter_szivarvanycsaladok_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d99d518-ed9b-4c51-93aa-5a79fcfe32d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Hoppal_Peter_szivarvanycsaladok_","timestamp":"2019. december. 19. 20:03","title":"Hoppál Péternek a vízbe fojtás jutott eszébe arról, aki a szivárványcsaládokról tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]