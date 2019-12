Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Joseph Muscat ugyan távozik, de az EP szerint nem elég gyorsan.","shortLead":"Joseph Muscat ugyan távozik, de az EP szerint nem elég gyorsan.","id":"20191220_Brusszelbol_kenyszeritenek_ki_a_maltai_miniszterelnok_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb24b440-b774-4524-8c1b-274979ee98ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Brusszelbol_kenyszeritenek_ki_a_maltai_miniszterelnok_lemondasat","timestamp":"2019. december. 20. 11:30","title":"Brüsszelből kényszerítenék ki a máltai miniszterelnök lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1b19ea-3e01-4cec-b662-9ab29de3aee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"25 éve használják a jelenlegit.","shortLead":"25 éve használják a jelenlegit.","id":"20191219_Nem_reklamozza_annyira_mint_a_Volkswagen_de_ugy_tunik_a_Kia_is_megujitja_a_logojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f1b19ea-3e01-4cec-b662-9ab29de3aee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f576f165-bbfa-432a-b5a4-e92797243703","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Nem_reklamozza_annyira_mint_a_Volkswagen_de_ugy_tunik_a_Kia_is_megujitja_a_logojat","timestamp":"2019. december. 19. 15:08","title":"Nem reklámozza annyira, mint a Volkswagen, de úgy tűnik, a Kia is megújítja a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tartottak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az EU közvetítésével. 