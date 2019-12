Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","shortLead":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","id":"20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de48ba5e-f38b-46eb-b714-6b97120e6020","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. december. 26. 09:55","title":"Karácsonykor csapott le a tájfun a Fülöp-szigeteken, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott tipster szivárogtatott ki híreket a 2020 első hónapjaiban érkező Samsung-csúcstelefonokról.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott tipster szivárogtatott ki híreket a 2020 első hónapjaiban érkező Samsung-csúcstelefonokról.","id":"20191226_samsung_galaxy_s11_atnevezese_ultravekony_uveg_galaxy_fold2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4043b923-944e-4814-a409-a131e81378ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_samsung_galaxy_s11_atnevezese_ultravekony_uveg_galaxy_fold2","timestamp":"2019. december. 26. 15:03","title":"Lehet, hogy nem lesz jövőre Galaxy S11?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da5fccd-bbde-4c7a-9447-f6e964136a3e","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Eredetileg monumentális szobrászat szakon végzett Lembergben, de már Ungváron is inkább csak miniszobrokat készített. Azért települt át Magyarországra, mert szerinte itt nagyobb a remény komolyabb megbízásokra, ám Budapesten eddig a köztéri gerillaszobraival lett híres. Portréinterjú Kolodko Mihállyal.","shortLead":"Eredetileg monumentális szobrászat szakon végzett Lembergben, de már Ungváron is inkább csak miniszobrokat készített...","id":"201951_kolodko_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da5fccd-bbde-4c7a-9447-f6e964136a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf8d177-2b7d-48d9-b5aa-9a04b0679886","keywords":null,"link":"/360/201951_kolodko_mihaly","timestamp":"2019. december. 26. 12:00","title":"Kolodko Mihály: \"Művészi hitvallásomat a pici bronzpiszoár szemlélteti a Városligetben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3619e2f-af79-4bcb-8dee-d43a862c0ce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjai húztak át a karácsonyi égbolton – írja az Időkép.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjai húztak át a karácsonyi égbolton – írja az Időkép.","id":"20191227_Furcsa_fenycsikok_jelentek_meg_Magyarorszag_felett_de_van_rajuk_magyarazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3619e2f-af79-4bcb-8dee-d43a862c0ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f709c3-6e5e-4500-b2bf-51d58f2aebf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_Furcsa_fenycsikok_jelentek_meg_Magyarorszag_felett_de_van_rajuk_magyarazat","timestamp":"2019. december. 27. 08:20","title":"Furcsa fénycsíkok jelentek meg Magyarország felett, de van rájuk magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799707fe-94ad-464b-b25c-cddbd20717fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint ötmillió forintnyi készpénzzel és karácsonyi ajándékokkal teli talált hátizsákot adott le szenteste a rendőrségen egy járókelő a németországi Krefeldben.



","shortLead":"Több mint ötmillió forintnyi készpénzzel és karácsonyi ajándékokkal teli talált hátizsákot adott le szenteste...","id":"20191226_Talalt_16_ezer_eurot_leadta_a_rendorsegen_es_jutalmat_sem_kert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=799707fe-94ad-464b-b25c-cddbd20717fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab069822-aee4-4e3a-a55e-8d4b399e8239","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Talalt_16_ezer_eurot_leadta_a_rendorsegen_es_jutalmat_sem_kert","timestamp":"2019. december. 26. 14:51","title":"Talált 16 ezer eurót, leadta a rendőrségen és jutalmat sem kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt, hogy hagyjanak fel a civilek gyilkolásával az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban.\r

\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt...","id":"20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf2d6d-6742-4c15-893c-d47b42a0757a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","timestamp":"2019. december. 26. 17:13","title":"Trump a szíriai civilek meggyilkolásának leállítására szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban.\r

\r

","shortLead":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20...","id":"20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efb05f-3eb0-45ab-8979-6d8c745fecca","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","timestamp":"2019. december. 26. 21:31","title":"Őrizetbe vettek 20 feltételezett terroristát Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be csütörtökön Recep Tayyip Erdogan török elnök, hangsúlyozva, hogy a támogatást a tripoli székhelyű nemzetközileg elismert líbiai egységkormány kérte.","shortLead":"A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be csütörtökön Recep Tayyip...","id":"20191226_Erdogan_Ankara_januarban_dont_torok_csapatok_Libiaba_kuldeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68db159e-bef6-4e35-8bf0-6215e879295e","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Erdogan_Ankara_januarban_dont_torok_csapatok_Libiaba_kuldeserol","timestamp":"2019. december. 26. 21:18","title":"Erdogan: Ankara januárban dönt török csapatok Líbiába küldéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]