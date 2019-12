A Petőfi Irodalmi Múzeumnak 414,8 millió forint, Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának pedig 500 millió forintot ítélt meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) "előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása" jogcímen, szúrta ki az Index. Előbbi élére idén nevezték ki a miniszteri biztosként is dolgozó Demeter Szilárdot, míg utóbbi kerületet a fideszes Horváth Tamás vezeti.

Az összegből a kormány saját pályázati kiírása szerint is csak azok az előadó-művészeti szervezetek pályázhattak volna, amelyek már eddig is jogosultak voltak a kultúrtao nevű támogatási formára.

A portál emlékeztetett, hogy ez a közel egymilliárd forintból nagyjából egy évig biztosítani lehetne az össze magyar független színház működését.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Index érdeklődésére azt mondta, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatása csak az egyik cél volt, emellett valójában egyedi igénylésre is lehetőség volt, csak annyi volt a lényeg, hogy a támogatást előadó-művészeti célra használják fel. Egy, a portál birtokába került dokumentum szerint viszont erre a lehetőségre elfelejtették felhívni egyes színházak figyelmét.

Százmilliós összeget ítéltek meg például a kormánypárti Magyar Teátrumi Társaságnak, amely a nyilvánosan elérhető szabályok szerint nem lenne jogosult a támogatásra, a Független Előadó-Művészeti Szövetség viszont hiába pályázott, nem kapott pénzt.

Ahogy arról korábban a hvg.hu is beszámolt, bár a kormány szétosztotta a kultúrára szánt támogatását - amelyből 500 millió forinttal több jutott a budapesti teátrumoknak, mint a korábbi években -, az előadó-művészeti szervezeteknek szánt állami pénzekből nem csak a teátrumoknak jutott, fideszes képviselő, személyi edző, illetve újságárus is kapott belőle. Ennek megfelelően 1,8 milliárd jutott Köves Slomóhoz köthető Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek, amely nem igazán nevezhető előadó-művészeti szervezetnek, és egymilliárdot kapott egy Nemzeti Színházhoz köthető, még be sem jegyzett szervezet is.