[{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","shortLead":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","id":"20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e075733-dd6a-4292-9285-e533eabe9a32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. május. 24. 12:55","title":"Sűrűbben járnak majd a reptéri 100E-buszok a csúcsidőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid változatban is rendelhető. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid...","id":"20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229ef665-40cd-49b8-868b-8a11737acc1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","timestamp":"2019. május. 24. 08:21","title":"Itt az új Skoda Superb, akár 55 kilométeres villanyhatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928ca6b2-b774-4344-9cd9-368eab710a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kis borsodi faluban állítólag egy házat bérbe adó cég közölte a vele vitában álló családdal, hogy felmondta a szerződést és jön a rendőrség meg a gyámhivatal. A lakhatási aktivisták szerint ezzel több gond is van, és követelik a hatóságokat és a céget, hogy tartsák be a törvényeket.\r

","shortLead":"A kis borsodi faluban állítólag egy házat bérbe adó cég közölte a vele vitában álló családdal, hogy felmondta...","id":"20190523_Torvenytelen_kilakoltatassal_fenyegetnek_egy_csaladot_Korlaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928ca6b2-b774-4344-9cd9-368eab710a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565a9984-4779-407b-8824-2f11b339fe59","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Torvenytelen_kilakoltatassal_fenyegetnek_egy_csaladot_Korlaton","timestamp":"2019. május. 23. 13:15","title":"Törvénytelen kilakoltatással vádolnak egy céget Korláton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jelezte a szervezőknek a Fidesz, hogy el akar menni a romaellenes kampányesemények ellen fellépni szándékozó összpárti eseményre, amit roma jogvédők szerveznek. Pedig a szervezők meghívták a pártot.\r

","shortLead":"Nem jelezte a szervezőknek a Fidesz, hogy el akar menni a romaellenes kampányesemények ellen fellépni szándékozó...","id":"20190523_A_Fidesz_nem_megy_el_az_antirasszista_minimumrol_szolo_osszparti_beszelgetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a1f2f-6f34-4140-aae9-5f115e5022f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_A_Fidesz_nem_megy_el_az_antirasszista_minimumrol_szolo_osszparti_beszelgetesre","timestamp":"2019. május. 23. 14:39","title":"A Fidesz nem megy el az antirasszista minimumról szóló összpárti beszélgetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","shortLead":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","id":"20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2974bb12-ab87-467f-926f-3155295d7159","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","timestamp":"2019. május. 24. 17:32","title":"7,4 milliárd forintból venné meg a főváros a Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A klórvegyülettel szennyezett olajat még nem használták fel. ","shortLead":"A klórvegyülettel szennyezett olajat még nem használták fel. ","id":"20190523_koolaj_baratsag_vezetek_transzport_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b5c05-3614-4d29-8bff-a1abbb0896fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_koolaj_baratsag_vezetek_transzport_mol","timestamp":"2019. május. 23. 15:49","title":"60 ezer tonna szennyezett olajat kaphattunk a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","shortLead":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","id":"20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf715f-61bf-42fa-ba8c-b1a83eddf995","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Benyújtotta a Lex Czeglédyt Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn délig értesíti a tanárokat, lesz-e sztrájk.\r

","id":"20190524_Egyelore_bizonytalan_lesze_pedagogussztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20505c2e-4b7d-4a38-8c30-5462d499629a","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Egyelore_bizonytalan_lesze_pedagogussztrajk","timestamp":"2019. május. 24. 10:38","title":"Egyelőre bizonytalan, lesz-e pedagógussztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]