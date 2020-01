Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A decemberre szóló bérletek január 7-ig érvényesek, de nem érdemes addig várni az újak beszerzésével.","shortLead":"A decemberre szóló bérletek január 7-ig érvényesek, de nem érdemes addig várni az újak beszerzésével.","id":"20200103_mav_vasut_berlet_vasarlas_utasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f92cea-2910-466a-af7f-0753883f0c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_mav_vasut_berlet_vasarlas_utasok","timestamp":"2020. január. 03. 08:46","title":"A MÁV tanácsa: ne várjon a bérletvásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6f2bfa-ddd9-4421-a9d2-966848c2e29b","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Politikai elemző szerzőnk azt latolgatja, mi hozza majd el a demokratikus rendszerváltást: cizellált program vagy az indulatok egyetlen koncentrált kisülése.","shortLead":"Politikai elemző szerzőnk azt latolgatja, mi hozza majd el a demokratikus rendszerváltást: cizellált program vagy...","id":"202001_a_jovot_elkezdeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f6f2bfa-ddd9-4421-a9d2-966848c2e29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8554ab56-0d61-463c-8cb4-90c7b80979f7","keywords":null,"link":"/360/202001_a_jovot_elkezdeni","timestamp":"2020. január. 02. 17:00","title":"Lakner Zoltán: Valamit az Orbán utáni világról is gondolni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Még alacsonyabb hitelkamatok? Fordulat az ingatlanpiacon? Olcsóbbá váló banki szolgáltatások? Az állam fenntartja a legjobb ajánlatát a megtakarítóknak? Semmi kockázat, válságmentes övezet lesz Magyarország 2020-ban? Azért ennyire távolról sem rózsaszín a kép. Szubjektív pénzügyi kitekintő a Bankmonitor.hu-tól. ","shortLead":"Még alacsonyabb hitelkamatok? Fordulat az ingatlanpiacon? Olcsóbbá váló banki szolgáltatások? Az állam fenntartja...","id":"20200103_Mire_szamithatunk_2020ban_ami_befolyasolhatja_a_penzugyeinket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b008c-a987-4f4f-be64-c7f5a35685f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Mire_szamithatunk_2020ban_ami_befolyasolhatja_a_penzugyeinket","timestamp":"2020. január. 03. 07:39","title":"Mire számíthatunk 2020-ban, ami befolyásolhatja a pénzügyeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bfc579-d2b3-432e-aefb-e0f47284ee72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs 3-as BMW korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs 3-as BMW korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20200102_szokni_kell_iden_mar_az_e36os_3as_bmwk_is_oldtimerek_lehetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78bfc579-d2b3-432e-aefb-e0f47284ee72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da152a04-f7d8-423e-bf74-12f7473ca986","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_szokni_kell_iden_mar_az_e36os_3as_bmwk_is_oldtimerek_lehetnek","timestamp":"2020. január. 02. 06:41","title":"Szokni kell: idéntől már az E36-os 3-as BMW-k is oldtimerek lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a278088-484f-444a-ad6d-9b54251e2221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Letartóztatták Mollie Fitzgeraldot, a vád szerint megölhette édesanyját. ","shortLead":"Letartóztatták Mollie Fitzgeraldot, a vád szerint megölhette édesanyját. ","id":"20200102_Gyilkossaggal_vadoljak_az_Amerika_Kapitany_szinesznojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a278088-484f-444a-ad6d-9b54251e2221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dd7fb3-ef41-4281-9f2b-8360081eb323","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Gyilkossaggal_vadoljak_az_Amerika_Kapitany_szinesznojet","timestamp":"2020. január. 02. 14:24","title":"Gyilkossággal vádolják az Amerika Kapitány színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","shortLead":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","id":"20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c250e6-ff12-4582-aeed-8c187805fad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","timestamp":"2020. január. 02. 11:35","title":"Meleg és áram lesz a kidobott karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485582c6-fa8d-485d-92a3-e680d388b11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200103_Marabu_Feknyuz_Legalabb_picit_lenne_mas_ez_az_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485582c6-fa8d-485d-92a3-e680d388b11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606f3db9-a08c-41b9-b997-6139e580a4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Marabu_Feknyuz_Legalabb_picit_lenne_mas_ez_az_ev","timestamp":"2020. január. 03. 10:57","title":"Marabu Féknyúz: Legalább picit lenne más ez az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372","c_author":"Richter Gedeon Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk. De vajon tényleg benne lakik a szerelem? A bánattól valóban meg tud szakadni? Miért dobog néha a torkunkban? És miért jelöljük a szívet piros szívalakkal, ha teljesen más a formája? Különleges kérdésekre különleges válaszokat kerestünk.\r

","shortLead":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk...","id":"20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e502a5bd-d78b-4706-a151-a48f9bcb47b3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","timestamp":"2020. január. 02. 11:30","title":"Valóban meg tud szakadni? – Tények, amiket kevesen tudnak a szívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]