Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","id":"20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e751-5e0c-43ad-8314-f055190cb9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","timestamp":"2020. január. 01. 01:06","title":"Áder: Nem a természetet, hanem a saját természetünket kell legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős időszakok. ","shortLead":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős...","id":"20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db726982-0c5e-4017-be37-93f998622419","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","timestamp":"2020. január. 01. 09:46","title":"Békés idővel kezdődik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","shortLead":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","id":"20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882516b-f1bc-4479-a44c-efa20b528d77","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","timestamp":"2020. január. 02. 09:01","title":"147 menekültet tartóztattak fel újév napján Bács-Kiskunban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","shortLead":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","id":"20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3313c40-d04a-42b8-90ff-bd1529ccc9e0","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","timestamp":"2020. január. 01. 14:49","title":"Teljes zacskótilalom a Fidzsi-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredményesek voltak a koalíciós tárgyalások a konzervatív Osztrák Néppárt és a Zöldek között.","shortLead":"Eredményesek voltak a koalíciós tárgyalások a konzervatív Osztrák Néppárt és a Zöldek között.","id":"20200102_osztrak_kormany_koalicio_ovp_zoldek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cceb539-6c91-448e-8c05-758bccbf384d","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_osztrak_kormany_koalicio_ovp_zoldek","timestamp":"2020. január. 02. 05:47","title":"Megállapodtak az osztrák kormányalakításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül távozott. A baleset következtében az egyik gyalogos, egy 29 éves férfi a helyszínen meghalt, egy 26 éves nő pedig megsérült.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül...","id":"20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52529593-1669-4f54-9a01-d758e6742b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","timestamp":"2020. január. 01. 11:50","title":"Kiskunmajsai gázolás – elfogták az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","shortLead":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","id":"20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c91f94-b0ac-4e98-ba38-88bfca4ee841","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","timestamp":"2019. december. 31. 10:59","title":"Mennyi diktátor egy helyen: Orbán Viktor videót készített idei évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]