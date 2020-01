Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a070d89e-303e-4847-beeb-b8636c70d1f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York inden fontos létesítményénél a Nemzeti Gárda őrködik, és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket a Kászim Szulejmáni iráni tábornok elleni amerikai halálos dróncsapás, és az azt követő iráni fenyegetőzés után.","shortLead":"New York inden fontos létesítményénél a Nemzeti Gárda őrködik, és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket...","id":"20200104_Kivezenyeltek_a_Nemzeti_Gardat_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a070d89e-303e-4847-beeb-b8636c70d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc0f40-d3db-4d48-bc28-4049de00ecda","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kivezenyeltek_a_Nemzeti_Gardat_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 04. 10:41","title":"Kivezényelték a Nemzeti Gárdát New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79680e85-5c93-4299-a28d-9b808f916b68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez az első bizonyíték az állatok eszközhasználatára.","shortLead":"Ez az első bizonyíték az állatok eszközhasználatára.","id":"20200103_lunda_eszkozhasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79680e85-5c93-4299-a28d-9b808f916b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8a9d8d-ecb1-495f-b9d4-c523297480dc","keywords":null,"link":"/elet/20200103_lunda_eszkozhasznalat","timestamp":"2020. január. 03. 19:09","title":"Gallyakkal vakarózó tengeri madarat filmeztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f190e071-e381-4370-9ff8-66527e8b68b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gabriel Matzneff korábbi műveiben már írt arról, hogy kiskorúakhoz vonzódik. ","shortLead":"Gabriel Matzneff korábbi műveiben már írt arról, hogy kiskorúakhoz vonzódik. ","id":"20200103_Pedofil_eroszakkal_vadolnak_egy_hires_francia_irot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f190e071-e381-4370-9ff8-66527e8b68b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b629826f-0c98-4630-8e35-378a065716ad","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Pedofil_eroszakkal_vadolnak_egy_hires_francia_irot","timestamp":"2020. január. 03. 19:46","title":"Pedofil erőszakkal vádolnak egy híres francia írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","shortLead":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","id":"202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec75bb-cc60-4d25-ace8-cd1563cbdbf3","keywords":null,"link":"/360/202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","timestamp":"2020. január. 04. 12:15","title":"Étrendkiegészítővel kezelnék a meddőséget, kockázati tőke is van mögöttük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2dbb76-ceb2-4231-a8cf-b89ff54d3541","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miközben ma egyre kevesebbet érintjük meg egymást, egy budapesti társulat arra vállalkozott, hogy a test nyelvén szólítja meg a közönségét, és a nézőket „érzőkké” teszi. A bOdyssey projekt – Testodüsszeia célja, hogy miközben végigjárjuk Odüsszeusz csodákkal és kalandokkal teli útját, magunkat is megfigyeljük: kik vagyunk, miként döntünk és reagálunk az életre oly jellemző helyzetekben.","shortLead":"Miközben ma egyre kevesebbet érintjük meg egymást, egy budapesti társulat arra vállalkozott, hogy a test nyelvén...","id":"20200104_bOdyssey_project_TestOdusszeia_Escape_Odusszeusz_erintes_erintesterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dbb76-ceb2-4231-a8cf-b89ff54d3541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0ae2e9-268c-4fcd-859c-9dbfb473aedb","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_bOdyssey_project_TestOdusszeia_Escape_Odusszeusz_erintes_erintesterapia","timestamp":"2020. január. 04. 20:00","title":"Megtaníthat egy előadás az érintés nyelvére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"Windisch Judit - Domány András","category":"itthon","description":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami támogatása nincs veszélyben, a kormány eddigi működése alapján nem árt fenntartással kezelni ezt a nyilatkozatot. Sokszor és sokféleképpen sunnyogott már a kormány, a legjobb, mikor sajátjai előtt is titkol egy elképzelést. ","shortLead":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami...","id":"20200103_sunyi_jogalkotas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135304f-b277-4c00-9571-7e49b3f1343d","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_sunyi_jogalkotas","timestamp":"2020. január. 03. 12:45","title":"Hátha nem tűnik fel – így sunnyog a törvényalkotással az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","shortLead":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","id":"20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966232ad-2f59-4ac3-911a-28de9cf21700","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","timestamp":"2020. január. 02. 21:54","title":"Tizenkét beteget kellett kórházban kezelni a budaörsi szakrendelőben végzett műtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez lehet a nyolcadik légimentőbázis az országban.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik légimentőbázis az országban.","id":"20200103_Megepulhet_a_legimentobazis_Szekszardon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85302d7e-5d84-400b-aa98-ca595a7c4f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Megepulhet_a_legimentobazis_Szekszardon","timestamp":"2020. január. 03. 06:36","title":"Megépülhet a légimentőbázis Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]