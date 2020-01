Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","shortLead":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","id":"20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94c00c-3b76-47f9-9214-3e13a0b2a102","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","timestamp":"2020. január. 05. 19:30","title":"Továbbra is veszélyben van a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","shortLead":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","id":"20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e64625-9d38-4922-aa85-7032b5b2b4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","timestamp":"2020. január. 06. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek Trabant kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is elérhetővé teszi a készüléket.","shortLead":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is...","id":"20200106_samsung_sero_okostelevizio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d5ed8-d459-4102-b666-9049dd2e695b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_sero_okostelevizio","timestamp":"2020. január. 06. 11:33","title":"Meghódítaná a világot a Samsung a jövő okostévéjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","shortLead":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","id":"20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b75aff-ea7b-410b-bc08-7e51e1de83a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","timestamp":"2020. január. 06. 10:33","title":"Megmutatták az új Segwayt, és nagyon más lesz, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és komponista, akik a sakktáblán is komoly sikereket arattak. De ugyanígy akad példa sakkbajnokok zenei tehetségére is.","shortLead":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és...","id":"202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374e5bb-5a00-4a03-bced-a49fd572db3e","keywords":null,"link":"/360/202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Vezércsel és violinkulcs: sakkozó zeneszerzők és koncertező sakknagymesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján Tamás ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján...","id":"20200106_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390af4e4-662c-46c7-9518-264e4e43b9f4","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360","timestamp":"2020. január. 06. 17:30","title":"Radar360: Orbánnak fütyültek, a Fidesznek beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem félt megmutatni a karjait.","shortLead":"Nem félt megmutatni a karjait.","id":"20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0eb3af-cdbc-4ef2-9b65-757eca681f6a","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Jason Momoa egyedi kiegészítővel jelent meg a Golden Globe díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","id":"20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6304a-ef5f-4f65-9b03-1865d406ceb8","keywords":null,"link":"/sport/20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","timestamp":"2020. január. 06. 19:58","title":"Botrány a súlyemelőknél: Ajánék visszautasítják a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]