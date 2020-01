Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","shortLead":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","id":"20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b75aff-ea7b-410b-bc08-7e51e1de83a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","timestamp":"2020. január. 06. 10:33","title":"Megmutatták az új Segwayt, és nagyon más lesz, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását ugyanakkor kizárta.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli...","id":"20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cdaafd-8a46-4ce0-afd6-1f077e8dbe43","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2020. január. 06. 18:58","title":"Videóban ígér szigorítást Varga Judit a győri családirtás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","shortLead":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","id":"20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d1acee-68c4-4441-8265-ba22fee1d9a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. január. 07. 08:36","title":"Csütörtökön tart Orbán évindító sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","shortLead":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","id":"20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a33d9e2-043e-4d2a-b9c9-1eaeabec5d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 05. 15:09","title":"Metsző hideg, hó nélkül - ez vár ránk jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","shortLead":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","id":"20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4889789-8d18-456e-ae24-30d9e0dec4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","timestamp":"2020. január. 07. 10:48","title":"Több százezer forinttal átvertek egy férfit, és még az ügyészség is megvádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szankciókkal fenyegette meg Irakot Donald Trump amerikai elnök, ha Bagdad távozásra szólítja fel az amerikai csapatokat.","shortLead":"Szankciókkal fenyegette meg Irakot Donald Trump amerikai elnök, ha Bagdad távozásra szólítja fel az amerikai csapatokat.","id":"20200106_Trump_nekiment_Iraknak_is_es_szankciokkal_fenyegetozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce61156-abfa-4386-9421-4940d106d3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_nekiment_Iraknak_is_es_szankciokkal_fenyegetozik","timestamp":"2020. január. 06. 07:09","title":"Trump nekiment Iraknak is és szankciókkal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","shortLead":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","id":"20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e511f79-22b6-4ced-8f2b-83203909874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","timestamp":"2020. január. 07. 06:41","title":"Ha elvileg gyorsabb a Tesla, miért verheti meg a gyakorlatban a Porsche?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2020. január. 06. 07:30","title":"\"A prosztatavizsgálat egy abszolút elviselhető dolog\" - Interjú Benyó Mátyás urológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"}]