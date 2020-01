Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616a5c7-7b70-4b4a-90b5-a27eba65352f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: rájöttek, hogy mégsem mindig hasznos a telefonok kékfény-szűrő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három újonc, akik lehetetlen feladatokat vállaltak magukra.","shortLead":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három...","id":"202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85247b3-d7b1-454e-8304-63cdd6c74d37","keywords":null,"link":"/360/202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","timestamp":"2020. január. 06. 13:00","title":"Csatárok Ursula von der Leyen brüsszeli csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Nem először van az a zavarba ejtő érzésem, hogy valami gond van azzal a tudásmennyiséggel, amit elnök úr megkap\" - reagált Karácsony Gergely Áder János kijelentésére, miszerint a klímavészhelyzet bejelentése a Főváros részéről csak \" politikai retorikai fogás\".","shortLead":"\"Nem először van az a zavarba ejtő érzésem, hogy valami gond van azzal a tudásmennyiséggel, amit elnök úr megkap\"...","id":"20200105_Karacsony_visszaszolt_Adernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5769ad48-b87a-487e-a68c-4b44ee3489c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Karacsony_visszaszolt_Adernek","timestamp":"2020. január. 05. 13:43","title":"Karácsony visszaszólt Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","shortLead":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","id":"20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94c00c-3b76-47f9-9214-3e13a0b2a102","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","timestamp":"2020. január. 05. 19:30","title":"Továbbra is veszélyben van a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti kormány hétköznapjai az NDK-ban. ","shortLead":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti...","id":"20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0883c-3ed6-4072-b3f2-2ad97d69f8d8","keywords":null,"link":"/360/20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","timestamp":"2020. január. 05. 17:30","title":"A pénzügyminiszter nem tudja, mekkora az infláció – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e579e2-00ed-4065-a9d2-3d2d27f37bd0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ötletesen is lehet védeni a környezetet, ezt igazolja több olyan vállalkozás is, amelyre nem lehet ráfogni, hogy csak a pénzre hajt.","shortLead":"Ötletesen is lehet védeni a környezetet, ezt igazolja több olyan vállalkozás is, amelyre nem lehet ráfogni, hogy csak...","id":"202001_nem_kidobott_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e579e2-00ed-4065-a9d2-3d2d27f37bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01344d19-a78a-4ab5-aeed-16d1daef0f5c","keywords":null,"link":"/360/202001_nem_kidobott_penz","timestamp":"2020. január. 05. 09:00","title":"Azt jósolják a kávézaccból, hogy a pálmaolajnak befellegzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A japán államügyészség vizsgálatot indított a korábbi Nissan-vezér ügyében, aki a múlt héten szökött meg tokiói házi őrizetéből.","shortLead":"A japán államügyészség vizsgálatot indított a korábbi Nissan-vezér ügyében, aki a múlt héten szökött meg tokiói házi...","id":"20200105_A_japan_allamugyeszseg_vizsgalatot_indit_a_hangszertokban_kicsempeszett_Ghosn_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d79f7c8-cfe7-4cfd-a401-4114be777630","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_A_japan_allamugyeszseg_vizsgalatot_indit_a_hangszertokban_kicsempeszett_Ghosn_ugyeben","timestamp":"2020. január. 05. 10:13","title":"A japán államügyészség vizsgálatot indít a hangszertokban kicsempészett Ghosn ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","shortLead":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","id":"20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e64625-9d38-4922-aa85-7032b5b2b4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","timestamp":"2020. január. 06. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek Trabant kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]