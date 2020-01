Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól, az agyunkat a gépekkel közvetlenül összekötő interfész, no meg a Kelet Androidja. A 2020-as év sok régóta várt készüléket és szoftvert tartogat, ezekből szemezgettünk.\r

","shortLead":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól...","id":"20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcbc159-9dac-4892-b324-a6c57ca66b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 01. 20:00","title":"Izgalmas telefonok és gépek: ezekért fogunk megőrülni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek teljesen jégmentes időszakok. Az élővilág pusztul, viszont lassacskán megnyílnak a hajózási útvonalak, és kitermelhetővé válnak a természeti kincsek. Sok azonban a vitatott kérdés, az biztos, hogy Oroszország katonailag és jégtörő hajókkal is nagyon jó pozícióban van.","shortLead":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek...","id":"20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bc4ace-e8d0-47fa-940d-596340fe751f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","timestamp":"2020. január. 03. 06:30","title":"Jégmentes és politikailag forró terület lesz az Északi-sark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel kell megállapodnia a BKV-nak. ","shortLead":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel...","id":"20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6aba26-c726-4820-8679-72ff5f536e71","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","timestamp":"2020. január. 02. 20:49","title":"Tizenöt százalékos emelést kérnek a BKV-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2982e37-dc80-41f0-9358-c55da983abfc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fokozódó versenyhelyzet olyan „készen kapott” vezetőket kívánna meg a szervezetektől, akik minimális szakmai képzés után szinte azonnal alkalmazhatók a középvezetői pozíciókban. Ezek a személyek nem léteznek azonban a piacon – vagy mégis?","shortLead":"A fokozódó versenyhelyzet olyan „készen kapott” vezetőket kívánna meg a szervezetektől, akik minimális szakmai képzés...","id":"20200101_Letezike_keszen_kapott_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2982e37-dc80-41f0-9358-c55da983abfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6fa548-ad0e-47bd-9ef1-d718829b667f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200101_Letezike_keszen_kapott_vezeto","timestamp":"2020. január. 01. 13:15","title":"Létezik-e készen kapott vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában, a Vatikánban.","shortLead":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent...","id":"20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea419128-2bd2-4507-9840-f9170e1ff748","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","timestamp":"2020. január. 01. 14:50","title":"A pápa szerint a nők elleni erőszak olyan, mint az istenkáromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7016a08-dfbf-4d9e-b1e4-d8a1f7e3ed74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók mentették ki Macit a vízelvezető aknából.","shortLead":"A tűzoltók mentették ki Macit a vízelvezető aknából.","id":"20200102_Harom_meter_mely_aknabol_kerult_elo_a_szilveszterkor_eltunt_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7016a08-dfbf-4d9e-b1e4-d8a1f7e3ed74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfe77e-c57f-47d5-ba49-560f84b1efa0","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Harom_meter_mely_aknabol_kerult_elo_a_szilveszterkor_eltunt_kutya","timestamp":"2020. január. 02. 18:39","title":"Három méter mély aknából került elő egy két napja eltűnt kutya Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan ébredtek a detoxban újévkor.","shortLead":"Sokan ébredtek a detoxban újévkor.","id":"20200102_detoxikalo_korhaz_szilveszter_reszeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30af433-e1d2-481e-bfff-94ac63f0505b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_detoxikalo_korhaz_szilveszter_reszeg","timestamp":"2020. január. 02. 09:33","title":"Minden tizedik kórházba került részeg kiskorú volt szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d1f233-8a9f-48ee-9e83-a3995fc2882a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Tízéves Magyarország legismertebb szatirikus- és álhírportálja, a Hírcsárda. A négyfős szerkesztőséget többek között az indulásról kérdeztük, arról, min múlik, hogy valamiből születik-e hír, és azt is elárulták, nehezebb dolguk van-e azóta, hogy a kormánypropaganda ennyire belehúzott. Interjúalanyaink szerzői álnéven nyilatkoztak, és kérésükre arcukat sem fotóztuk. ","shortLead":"Tízéves Magyarország legismertebb szatirikus- és álhírportálja, a Hírcsárda. A négyfős szerkesztőséget többek között...","id":"20200102_Minden_alkalommal_felfele_rugunk_Hircsarda_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d1f233-8a9f-48ee-9e83-a3995fc2882a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4144d7ce-0c91-4bb9-bb18-365a4924dc81","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Minden_alkalommal_felfele_rugunk_Hircsarda_interju","timestamp":"2020. január. 02. 20:00","title":"„Minden alkalommal felfelé rúgunk” – interjú a Hírcsárda készítőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]