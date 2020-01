Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"513ec26e-f261-4f63-a7bc-a5c0eef7f5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, az Operettszínház Örökös Tagja 81 éves volt.","shortLead":"A Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, az Operettszínház Örökös Tagja 81 éves volt.","id":"20200107_elhunyt_Felfoldi_Aniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513ec26e-f261-4f63-a7bc-a5c0eef7f5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc5943-d404-4f19-a5ea-54959970213a","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_elhunyt_Felfoldi_Aniko","timestamp":"2020. január. 07. 20:43","title":"Elhunyt Felföldi Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","shortLead":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","id":"20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2499f6-602e-4a87-8489-51c2fa939eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","timestamp":"2020. január. 08. 13:55","title":"Az OTP megjelent a szlovén piacon is, már Ázsia a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","shortLead":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","id":"20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1337cf-d521-4048-b5f7-39abadec5431","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","timestamp":"2020. január. 08. 13:12","title":"Megsérültek, de megvannak a lezuhant ukrán repülő feketedobozai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés, mielőtt a karácsonyi számok beérkeznének.","shortLead":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés...","id":"20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f3513-ed44-4e3e-adff-06396b2acfa6","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","timestamp":"2020. január. 07. 09:23","title":"Nagy hónap volt a boltokban, és a karácsonyi roham adatai még csak ezután érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most viszont sok egyéb mellett az is kiderült, hogy Yoga 5G néven kell majd keresni.","shortLead":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most...","id":"20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f89226-ad7c-4220-9bb7-ea2a54a4717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","timestamp":"2020. január. 08. 08:03","title":"Az egy dolog, hogy a Lenovo új laptopja 24 órán át bírja egy feltöltéssel, de még 5G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében, amely miatt életveszélyes helyzet alakult ki. Az asztronautát a Földről, irányított kezeléssel gyógyították meg.","shortLead":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében...","id":"20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f48ac6-509a-4c02-bd3e-cca52056e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","timestamp":"2020. január. 07. 16:03","title":"Orvosi vészhelyzet volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három tagja.","shortLead":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három...","id":"20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9459bf35-c4e5-4db7-9203-5337bdafcfc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","timestamp":"2020. január. 07. 21:56","title":"Tiltakoznak a Kossuth rádió csatornaigazgatójának kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","shortLead":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","id":"20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f90c314-b169-4e46-8a34-23efa5731ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 21:59","title":"Elesett és meghalt egy fiatal férfi a Péterfy kórház mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]