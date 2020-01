Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","shortLead":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","id":"20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b87f766-f960-48e7-992e-fa80fbd156d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","timestamp":"2020. január. 07. 17:05","title":"Eladták a budapesti New York-palotát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","shortLead":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","id":"20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4889789-8d18-456e-ae24-30d9e0dec4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","timestamp":"2020. január. 07. 10:48","title":"Több százezer forinttal átvertek egy férfit, és még az ügyészség is megvádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású tartalmakat is az otthoni szórakoztatásban jelenleg elérhető legjobb, 8K minőségűre skálázza fel a Samsung új tévéje.","shortLead":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású...","id":"20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f381807-c7b3-49ad-909d-a37fdf226867","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","timestamp":"2020. január. 07. 22:38","title":"A Samsung ígéri: mindegy, mit néz ezen a tévén, valódi 8K minőségű lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt gázolt el Dél-Tirolban.","shortLead":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt...","id":"20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8ee39-117c-4a8e-8cc2-817a14b1c4da","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 12:37","title":"Elhunyt a dél-tiroli gázolásos baleset hetedik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","shortLead":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","id":"20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0917e-06bf-4ec8-8bdd-eafb2a793d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Már egymilliárd nagyobb állat pusztulhatott el az ausztráliai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be Irán ellen. ","shortLead":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be...","id":"20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0b341d-4cf6-42df-b2c9-60a2196925b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","timestamp":"2020. január. 08. 18:15","title":"Trump: Irán visszavonulót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák által használt iraki támaszpontok elleni rakétacsapásokat az amerikaiak arcul csapásának nevezte, de szerinte Irán nem érheti be ezzel a katonai akcióval.","shortLead":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák...","id":"20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4099a8e-11bc-444c-acc6-9c3325be1191","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","timestamp":"2020. január. 08. 13:44","title":"Hamenei ajatollah: Irán arcul csapta az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac60b7b-e6b8-4ca0-852f-20fd52c84d8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-os nagy Malm-visszahívás után is meghalt egy gyerek Kaliforniában, a szülőkkel most kártérítésről egyezett meg az IKEA. ","shortLead":"A 2016-os nagy Malm-visszahívás után is meghalt egy gyerek Kaliforniában, a szülőkkel most kártérítésről egyezett meg...","id":"20200107_Az_Ikea_50_millio_dollart_fizet_a_Malm_polcok_miatt_elhunyt_gyerekek_csaladjainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac60b7b-e6b8-4ca0-852f-20fd52c84d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854284bf-2ffd-47b0-9f26-48d85424a9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Az_Ikea_50_millio_dollart_fizet_a_Malm_polcok_miatt_elhunyt_gyerekek_csaladjainak","timestamp":"2020. január. 07. 12:23","title":"Az IKEA 46 millió dollárt fizet egy családnak, akiknek gyerekét megölte a Malm szekrény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]