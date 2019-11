Egy napja hosszabb cikkben összesítettük, hogy éves szinten több tízmillió forintot spórolhat Ferencváros önkormányzata, ha megszüntet, vagy nem köt újra egy rakás, még a fideszes Bácskai János polgármestersége idején aláírt – névleges vagy egymással párhuzamos feladatok elvégzésre szóló – kommunikációs szerződést. Ennél is többet, éves szinten összesen akár 100 millió forintot takaríthat meg azonban az önkormányzat, ha az előző ciklusban kötött ügyvédi szerződésekkel is így jár el.

A lapunk által a hatályban lévő ügyvédi megbízásokról kikért összesítésből ugyanis kiderül, hogy ugyanarra a feladatra öt különböző ügyvédi irodával is szerződött a IX. kerület. A kimutatás szerint Ferencváros 2019 októberéig egyidejűleg 16 (!) különböző ügyvédi irodát foglalkoztatott havi 180-700 ezer forintos megbízási díjért, miközben az önkormányzatnak – mint minden hazai településnek – értelemszerűen vannak saját ügyvédei, önálló jogi osztálya is működik, nyolc közalkalmazottként foglalkoztatott jogásszal.

A szerződések közül ráadásul volt, amelyik kifejezetten arra köttetett, hogy személyiségi jogi perekben képviselje a polgármestert. És itt természetesen adódik a kérdés, hogy ha Bácskai János úgy véli, hogy megsértette valaki a jó hírnevét, akkor ezt a pereskedést miért az önkormányzat állta, ráadásul általánydíjas szerződéssel.

A megbízottak közül eddig csak a Bérdi és Novák, illetve a Papcsák ügyvédi iroda neve került nyilvánosságra: előbbiről az új polgármester, a független Baranyi Krisztina posztolt pár hete, mint az előző vezetés idejéből rámaradt újabb „furcsaságra”, az iroda ugyanis hat éve nem számolt el közel 17 millió forinttal. Bácskai János volt polgármester erről a hvg.hu-nak azt mondta, a pénz letétben van, Baranyi Krisztina viszont fenntartotta, hogy azzal a pénzzel már el kellett volna számolni.

A volt zuglói fideszes polgármester, Papcsák Ferenc irodájával kötött szerződésről pedig a képviselőtestület november közepi alakuló ülésén említette meg az új polgármester, hogy felbontják. Bár Baranyi Krisztina akkor nem indokolta a döntést, a volt fideszes képviselő, elszámoltatási kormánybiztos és ügyvédi irodájának szerepe a IX. kerület év eleji parkolási tenderében a független polgármester szempontjából önmagában elég alap lehet erre (az ügyvédi iroda szerepét és a háttérben húzódó összefonódásokat tavasszal a 444.hu tárta fel részletesen).

Papcsák Ferencé mellett jutott megbízás a Fidesz egy másik volt országgyűlési képviselője, Bohács Zsolt irodájának, és korábbi zuglói képviselőjének, Kiss Imre Lászlónak is, de a megbízottak között van a NER több további kedvelt ügyvédi irodája is: például a Miniszterelnökség és több minisztérium által is előszeretettel is foglalkoztatott Buczkó Ügyvédi iroda, amely korábban a KDNP és a Fidesz parlamenti frakciójának is dolgozott, vagy a Kovátsits László Ügyvédi Iroda, amely az előző ciklusban a Nemzetgazdasági valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól is megbízásokat kapott, nem mellesleg a Miniszterelnöki kabinetiroda, és Rogán Antal jogi képviselője is.

A tizenhat szerződés közül négyet – a Papcsák, a Kovátsits, a Buczkó és Bohács irodával kötöttet - „pénzszórásra és túlárazottságra utaló jelek” miatt, illetve azért, mert az irodák által végzett munkamennyisége nem teljesen volt összhangban a kifizetésekkel - információink szerint néhány hete már felmondott az önkormányzat. Kettőt pedig, amely év végén amúgy is lejár – a Balla és Gelányi Irodával valamint a Geréb Mariannával kötöttet - nem hosszabbít meg. A parkolási ügyekkel foglalkozó Bérdi és Novák Iroda csak a függőben maradt 17 milliós követelés miatt van a szerződéslistán, de vele sem dolgoztat már többet az önkormányzat, így az előző ciklusban kötött megbízások csaknem felétől megszabadul a kerület, havi több mint 3-3,5 millió forintot spórolva ezzel.

A tovább foglalkoztatandó irodáknál pedig információink szerint díjkiigazítást terveznek, vagyis felszólítják őket, hogy vagy csökkentsék a díjat vagy vállaljanak-végezzenek több munkát ugyanazért a pénzért, amikor a kerület átvétele után Baranyi Krisztináék bekérték az irodáktól a tételes elszámolásaikat - vagyis hogy az adott havi díjért pontosan milyen munkát végeztek – kiderült, hogy a megbízottak némelyike finoman szólva nem volt túlterhelve.

A 16 párhuzamos ügyvédi megbízás egyébként annak fényében is kiugrónak mondható, hogy számos további budapesti kerülettől is kikértük a szerződött ügyvédek listáját, és az eddigi válaszok alapján másutt 3-6 egyidejű megbízás a jellemző.