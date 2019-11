Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai külügyminisztérium.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai...","id":"20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355c16af-ad92-4ee6-be0c-78ad7ea25adb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","timestamp":"2019. november. 14. 09:18","title":"Elismerte az önjelölt bolíviai elnököt az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","shortLead":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","id":"20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c070b97-6ebd-46b3-8202-fcec40fa4781","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","timestamp":"2019. november. 12. 16:58","title":"Berendelték az amerikai nagykövetség ügyvivőjét az Orbánnal kapcsolatos fake news miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis amennyiben a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.\r

Lezárják a fél környéket, az autózást felejtse el, és készpénzzel sem lehet majd fizetni.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség az Uruguay elleni meccs előtt fontos információkat osztott meg a szurkolókkal. Lezárják...","id":"20191113_Erre_keszuljon_ha_az_Uruguay_elleni_meccsre_megy_penteken_a_Puskasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a76aef-c2f6-4526-b3cd-600327edb18e","keywords":null,"link":"/sport/20191113_Erre_keszuljon_ha_az_Uruguay_elleni_meccsre_megy_penteken_a_Puskasba","timestamp":"2019. november. 13. 16:55","title":"Erre készüljön, ha az Uruguay elleni meccsre megy pénteken a Puskásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro Rosso istálló.","shortLead":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro...","id":"20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58af632d-3373-4b51-85cf-cc70ad20797e","keywords":null,"link":"/sport/20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","timestamp":"2019. november. 12. 14:05","title":"Eldőlt Albon sorsa a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]