[{"available":true,"c_guid":"9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további csapásokkal fenyegetnek. ","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további...","id":"20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79762b28-0e99-4b5d-b4e6-caa7a190bf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","timestamp":"2020. január. 08. 05:18","title":"Rakétatámadások Irakban: Irán gyorsan megtorolta Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","shortLead":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","id":"20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281052e7-008e-4a6c-b51b-4fd7942f90ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","timestamp":"2020. január. 08. 11:54","title":"Egyetlen gyanúsítottat hallgattak ki a Simonka-ügy nyomozása melletti két vizsgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb06c08-b69c-4cac-9089-b2a0fb37708f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget 2011-ben fosztották meg az egyházi jogaitól, ezt követően már különböző bírósági fórumokhoz fordultak Iványiék, többek között az EJEB is elmarasztalta az államot, hiába. A jogokat nem kapták vissza. Most újra megpróbálják.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget 2011-ben fosztották meg az egyházi jogaitól, ezt követően már különböző...","id":"20200109_Ivanyi_Gaborek_ujra_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb06c08-b69c-4cac-9089-b2a0fb37708f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f197bc59-d461-45ed-bf26-1e3a13aaeb24","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ivanyi_Gaborek_ujra_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. január. 09. 08:54","title":"Iványi Gáborék újra az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d153bb-d390-4880-bc61-4bc3b93cfcd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","timestamp":"2020. január. 08. 20:10","title":"Marabu Féknyúz: A Bosszúállók kalandjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Media Service Kft.-vel szemben az utóbbi tíz hónapban a negyedik alkalommal lépett fel az adóhatóság.","shortLead":"A New Media Service Kft.-vel szemben az utóbbi tíz hónapban a negyedik alkalommal lépett fel az adóhatóság.","id":"20200107_matolcsy_adam_new_media_service_nav_vegrehajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac25afa-fde1-453b-9a30-4093352517ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_matolcsy_adam_new_media_service_nav_vegrehajtas","timestamp":"2020. január. 07. 16:09","title":"Végrehajtás indult Matolcsy fiának cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fd641c-560b-4a00-8283-10ff9e1fd6f9","c_author":"Hargitai András","category":"tudomany","description":"Ha a zenéről nehéz beszélni, akkor a hang fizikai benyomását talán még nagyobb kihívás lehet szavakba önteni. Az érzetet a mainstream megoldásoknál sokkal kifinomultabb hangzást és “hang-erőt” nyújtó, saját maguk által épített hangrendszerekkel próbálják közönségüknek átadni az itthon és a világon is szubkultúraként létező sound system világ művészei.","shortLead":"Ha a zenéről nehéz beszélni, akkor a hang fizikai benyomását talán még nagyobb kihívás lehet szavakba önteni...","id":"20200108_sound_system_sajat_epitesu_hangrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9fd641c-560b-4a00-8283-10ff9e1fd6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868f3f91-3afd-45a9-af5c-360211f22828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_sound_system_sajat_epitesu_hangrendszer","timestamp":"2020. január. 08. 18:03","title":"Amikor a zene eltalál, nem érzel fájdalmat – miért épít valaki saját hangrendszert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a Google Translate, vagy más gépi fordító által kiadott eredményt.","shortLead":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a...","id":"20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bde474-f147-4316-bac2-63ec65aaebd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","timestamp":"2020. január. 08. 15:33","title":"Zseni a fordítás – furcsa, hogy ilyen videó 2020-ban még kikerülhet a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","shortLead":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","id":"20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1845d7fe-c59f-4658-984f-5f6c6bb9fd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","timestamp":"2020. január. 09. 13:16","title":"Másodfokú riasztás érkezett az ónos eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]