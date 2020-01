Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e46aab8-7ea2-40fb-b2cf-b5bde355e784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a pincében hantolta el a holttestet. ","shortLead":"A férfi a pincében hantolta el a holttestet. ","id":"20200110_baja_emberoles_unoka_idos_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e46aab8-7ea2-40fb-b2cf-b5bde355e784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4915f37f-0598-4138-a398-7673c947b8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_baja_emberoles_unoka_idos_no","timestamp":"2020. január. 10. 12:51","title":"Unokája ölt meg és ásott el egy idős nőt Baján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2dc8f1-8e5a-4c22-9944-755851ed6f86","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Nyomokat hagyott a 2019-es esztendő a magyar és európai politikán, két választás rajzolta újra a Fideszt körülvevő viszonyokat, egyedül Orbán Viktoron pergett le a valóság. A miniszterelnök a politika legfelső szféráiból tartott előadást, és idén még a média képviselői sem akarták ebben megzavarni.","shortLead":"Nyomokat hagyott a 2019-es esztendő a magyar és európai politikán, két választás rajzolta újra a Fideszt körülvevő...","id":"20200109_Fidel_Castro_felvette_legszebb_Orbanoltonyet_es_eligazitast_tartott_a_vilagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2dc8f1-8e5a-4c22-9944-755851ed6f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d87aec-7931-47a7-b787-0f8bef1488e2","keywords":null,"link":"/360/20200109_Fidel_Castro_felvette_legszebb_Orbanoltonyet_es_eligazitast_tartott_a_vilagnak","timestamp":"2020. január. 09. 16:25","title":"Gergely Márton: Fidel Castro felvette legszebb Orbán-öltönyét, és eligazítást tartott a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A feszültség, aminek eddig csak jelei voltak a királyi családon belül, most már nyilvánvaló: Harry herceg és Meghan Markle a jövőben visszalépnek uralkodói családban rájuk háruló kötelezettségektől, és dolgozni fognak. Az viszont még nem világos, hogy mennyire lesz működőképes az új hibrid modell, amellyel a Sussexék próbálkoznak, hogy szabaduljanak a királyi kötelékekből. Mint ahogyan az sem, hogy mihez kezd ezzel a problémával a monarchia.","shortLead":"A feszültség, aminek eddig csak jelei voltak a királyi családon belül, most már nyilvánvaló: Harry herceg és Meghan...","id":"20200109_Harry_es_Meghan_ez_a_szakitas_lesz_a_vegso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1bbcd2-d13d-473c-a843-c7db00fba243","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Harry_es_Meghan_ez_a_szakitas_lesz_a_vegso","timestamp":"2020. január. 09. 20:00","title":"Harry és Meghan: ez a szakítás lesz a végső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","shortLead":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","id":"20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d186dc0f-3e58-48bd-81c3-7175a37f04fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","timestamp":"2020. január. 10. 05:33","title":"Ítéletidő Angolában: 24 óra alatt 44 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Egy vezetője legalábbis úgy látja, az elnöknek van több esélye.","shortLead":"Egy vezetője legalábbis úgy látja, az elnöknek van több esélye.","id":"20200109_facebook_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4404e4-bc25-497a-b301-e739903449ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_facebook_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2020. január. 09. 18:24","title":"A Facebook Trumpra fogad az őszi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állítják, tisztán üzleti alapon vennének meg egy jobboldali tévécsatornát.","shortLead":"Azt állítják, tisztán üzleti alapon vennének meg egy jobboldali tévécsatornát.","id":"20200111_WSJ_Tevet_vasarolnanak_Trump_szovetsegesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e67be9-383a-46ed-a549-33f7ec426e10","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_WSJ_Tevet_vasarolnanak_Trump_szovetsegesei","timestamp":"2020. január. 11. 09:04","title":"WSJ: Tévét vásárolnának Trump szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Qihoo 360 kiberbiztonsági cég olyan biztonsági rést talált a böngészőben, amit már ki is használtak a hackerek.","shortLead":"A kínai Qihoo 360 kiberbiztonsági cég olyan biztonsági rést talált a böngészőben, amit már ki is használtak a hackerek.","id":"20200110_mozilla_firefox_bongeszo_biztonsagi_res_nulladik_napi_sebezhetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c21e0f-39af-4417-bf23-10629143b062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_mozilla_firefox_bongeszo_biztonsagi_res_nulladik_napi_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 10. 19:03","title":"Firefoxot használ? Azonnal frissítse a böngészőt, súlyos hibát találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","shortLead":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","id":"20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be023bcb-1a11-4aa8-99b2-633adab8b64d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2020. január. 10. 17:40","title":"Kiderült, hogyan támogatná Brüsszel a klímaváltozás elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]