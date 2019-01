Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","id":"20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135b35d-6854-4bfd-86a2-edbd09c9612c","keywords":null,"link":"/sport/20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","timestamp":"2019. január. 07. 10:05","title":"Karriercsúcson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét. A 2016-os referendumon kis többséggel diadalmaskodtak a kilépés-pártiak.","shortLead":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét...","id":"20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1510243-fe77-48eb-97f8-e0dae6219701","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","timestamp":"2019. január. 06. 20:25","title":"A britek többsége már az EU-ban maradásra voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi repülőtéren (Schönefeld, Tegel), de egész nap késésekkel kell számolni.","shortLead":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi...","id":"20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a29be2-b25b-40fb-9a58-334454f324d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","timestamp":"2019. január. 07. 10:53","title":"Berlin repterein véget ért a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wandera kiberbiztonsági cég szakemberei összesen 14 olyan játékot találtak az Apple App Store-ban, ami egy olyan szerverről fut, ahonnan az androidosok életét is megkeserítő Golduck nevű vírust is irányították.","shortLead":"A Wandera kiberbiztonsági cég szakemberei összesen 14 olyan játékot találtak az Apple App Store-ban, ami egy olyan...","id":"20190108_apple_app_store_alkalmazas_jatek_malware_wandera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e39756-79b2-4ee7-a8e3-8b38275cca9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_apple_app_store_alkalmazas_jatek_malware_wandera","timestamp":"2019. január. 08. 10:03","title":"14 iPhone-os játékról derült ki, hogy vírust szabadíthatott a mobilokra – ön letöltötte valamelyiket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még mindig nem megy tőzsdére.","shortLead":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még...","id":"20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92f10-e46d-4857-9ce0-44267b0db70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","timestamp":"2019. január. 08. 10:42","title":"Átalakul a WizzAir, részvénytársaság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utas tízezressel próbált fizetni, amiből a sofőr nem tudott visszaadni. Azt meg nem várta meg, hogy előkeresse az aprót.","shortLead":"Az utas tízezressel próbált fizetni, amiből a sofőr nem tudott visszaadni. Azt meg nem várta meg, hogy előkeresse...","id":"20190108_volanbusz_buszsofor_diak_peterfy_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97d3b72-bfd5-413f-be75-7a2d5b99ecc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_volanbusz_buszsofor_diak_peterfy_gergely","timestamp":"2019. január. 08. 11:01","title":"Péterfy Gergely megírta, hogy rakták le a buszról a lányát, mert nem tudott elég gyorsan fizetni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","shortLead":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","id":"20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cbf08-5758-49eb-89b6-3f3016c7f356","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","timestamp":"2019. január. 07. 05:59","title":"Öt megyére adták ki a figyelmeztetést hófúvás miatt, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó fedélzeti eszközére hasonlít. Természetesen az ereje se semmi. ","shortLead":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó...","id":"20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64183444-3cf5-471d-b1b8-049a1b9e01ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 12:33","title":"Olyan laptopot mutatott be az Asus, amelyre nehezen találunk szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]