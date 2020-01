Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fc1c971-b365-453e-97f1-af200ba3893c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kneron nevű amerikai szoftvercég olyan arcmaszkokat készített, melyek a még nagyon szigorú biometrikus rendszereket is képesek átverni. Ki is próbálták reptéren, belépésnél, fizetéskor – működött.","shortLead":"A Kneron nevű amerikai szoftvercég olyan arcmaszkokat készített, melyek a még nagyon szigorú biometrikus rendszereket...","id":"20200110_arcazonositas_arcmaszk_arcszkenner_atverese_biometrikus_azonositas_kneron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc1c971-b365-453e-97f1-af200ba3893c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a6f913-044d-4e8d-8548-8548674ab1cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_arcazonositas_arcmaszk_arcszkenner_atverese_biometrikus_azonositas_kneron","timestamp":"2020. január. 10. 13:03","title":"Jó ez az arcazonosítás, csak ne lenne ilyen pofonegyszerűen átverhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"Márton Szilárd","category":"360","description":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait, mint Amszterdam, Frankfurt vagy éppen San Francisco. A svájci UBS befektetési bank elemzését vetettük össze hazai adatokkal. Nem a nominális árakat hasonlítottuk össze, mert ezek alapján Budapest még mindig olcsó, hanem azt, hogy a hazai kereslethez, a helyi bérekhez képest mennyire drága az ingatlanpiac. ","shortLead":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait...","id":"20200110_ingatlanpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29378864-1fbf-4d64-bcb2-2095ba73be20","keywords":null,"link":"/360/20200110_ingatlanpiac","timestamp":"2020. január. 10. 11:00","title":"Hol kell a legtöbbet dolgozni egy lakásért? Ha a budapestiek megtudják, nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyilván nem szeretnék, ha lelőnék a gépeiket.","shortLead":"Nyilván nem szeretnék, ha lelőnék a gépeiket.","id":"20200110_Tobb_legitarsasag_leallitotta_irani_jaratait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb214ca6-fe67-4c73-8b91-5054f2373845","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Tobb_legitarsasag_leallitotta_irani_jaratait","timestamp":"2020. január. 10. 17:03","title":"Több légitársaság leállította iráni járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál videósok egy csoportja az interneten indított jótékony akciót, hogy pénzt gyűjtsenek a szigetországot sújtó tűzvész elleni harchoz. Óriási pénz jött össze.","shortLead":"Ausztrál videósok egy csoportja az interneten indított jótékony akciót, hogy pénzt gyűjtsenek a szigetországot sújtó...","id":"20200110_adomany_videos_elo_adas_ausztralia_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0922af1d-e91d-404f-a8d1-f958abe04b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_adomany_videos_elo_adas_ausztralia_tuzvesz","timestamp":"2020. január. 10. 10:03","title":"Ausztrál tűzvész: óriási adományt gyűjtött néhány videós egy maratoni élő adással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a326612-bc46-4ddb-bae7-427263df2a9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán volt 38 éves, ha egyáltalán igaz a dátum.","shortLead":"Szerdán volt 38 éves, ha egyáltalán igaz a dátum.","id":"20200110_Trump_Boldog_szulinapot_Kim_Dzsongun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a326612-bc46-4ddb-bae7-427263df2a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8c806-55a4-4162-89b7-00de1c0ac7af","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Trump_Boldog_szulinapot_Kim_Dzsongun","timestamp":"2020. január. 10. 10:12","title":"Trump: Boldog szülinapot, Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kijelentette az ohiói Toledóban tartott kampányrendezvényén, ha az iráni tábornok elleni csapás tervéről egyeztetett volna a kongresszussal, akkor a demokrata pártiak kiszivárogtatták volna azt a hamis hírek sajtójának.","shortLead":"Az amerikai elnök kijelentette az ohiói Toledóban tartott kampányrendezvényén, ha az iráni tábornok elleni csapás...","id":"20200110_donald_trump_kaszim_szulejmani_kongresszus_iran_csapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fb7b79-0b4d-483c-96c5-473ef9e6d154","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_donald_trump_kaszim_szulejmani_kongresszus_iran_csapas","timestamp":"2020. január. 10. 07:34","title":"Trump megmagyarázta, miért tartotta titokban Szulejmáni likvidálásának tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatoni ingatlanirodáknál megugrott az érdeklődők száma, szakemberek szerint ez annak a jele lehet, hogy sokan nyaralót vagy befektetési célú ingatlant vásárolnának az állami támogatás segítségével.","shortLead":"A balatoni ingatlanirodáknál megugrott az érdeklődők száma, szakemberek szerint ez annak a jele lehet, hogy sokan...","id":"20200110_falusi_csok_trukkozes_balaton_ingatlan_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de2a5f4-be50-49a0-9893-d22ce8b03bb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_falusi_csok_trukkozes_balaton_ingatlan_vasarlas","timestamp":"2020. január. 10. 10:17","title":"Sokan trükköznének a falusi csokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett a katasztrófához.","shortLead":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett...","id":"20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf584be-ce62-45c8-a0c4-f08151572772","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","timestamp":"2020. január. 11. 08:29","title":"Az iráni elnök üzent: Sajnálják, hogy véletlenül lelőtték az ukrán repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]