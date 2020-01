Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre egyetlen látható tulajdonosa van, özvegye, Vajna Tímea. Az egy éve elhunyt üzletember özvegye elállhatott attól a tervtől, hogy a 123 millió dollárt érő cégébe tulajdonosként bekerüljön egy amerikai cég és Vajna régi harcostársa, Samuel R. Falconello. ","shortLead":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre...","id":"20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dc605d-c490-4994-875b-1904d59a1995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","timestamp":"2020. január. 20. 11:40","title":"Egy évvel Vajna halála után is folyamatosan alakítják át a birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","shortLead":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","id":"20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b4f90-886d-4a84-a4d7-c9dfd8bdb960","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","timestamp":"2020. január. 20. 06:41","title":"A lényeg változatlan: Lada Niva reklám 1977-ből és 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","shortLead":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","id":"20200120_rezsi_hatarido_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374da1e5-b544-4e11-b86e-8f3be5d52616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_rezsi_hatarido_eurostat","timestamp":"2020. január. 20. 11:10","title":"Minden kilencedik magyar háztartás bajban van a rezsiszámlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","shortLead":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","id":"20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5b721b-570a-4881-a0a5-eb45bf9dd0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","timestamp":"2020. január. 21. 17:57","title":"Schobert nem osztja meg a politikusokat, mindenki támadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","shortLead":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","id":"20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308d667d-2018-40fa-964c-279c9d9c152d","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","timestamp":"2020. január. 20. 10:15","title":"Lövöldözés volt Kansas Cityben: 2 halott, 15 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet nem elégedett a nyolc százalékos emeléssel, még tárgyalási alapként sem tud rá tekinteni.","shortLead":"A szakszervezet nem elégedett a nyolc százalékos emeléssel, még tárgyalási alapként sem tud rá tekinteni.","id":"20200121_Megalazo_beremelesi_javaslatot_tett_munkavallaloinak_a_BKV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d179d-7bb9-4fab-a165-837952430b4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_Megalazo_beremelesi_javaslatot_tett_munkavallaloinak_a_BKV","timestamp":"2020. január. 21. 19:24","title":"Megalázó béremelési javaslatot tett munkavállalóinak a BKV a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket, nem lesz Bessenyei-díj Hódmezővásárhelyen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket...","id":"20200120_Radar360este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3b22b-43dd-4792-9e76-d6f96385589b","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360este","timestamp":"2020. január. 20. 17:30","title":"Radar360: Lemondással vonta le a tanulságot a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","shortLead":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","id":"20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4f2d1-8c93-4c45-99f4-08801b3976cc","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","timestamp":"2020. január. 20. 09:43","title":"Brad Pitt és Jennifer Aniston végre egymásra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]