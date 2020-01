Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","shortLead":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","id":"20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabaca26-60a0-45ff-9613-4af81bd520a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","timestamp":"2020. január. 20. 09:45","title":"Bereményi Géza író kapta a Kölcsey-emlékplakettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány miatt. Miután rákérdeztek, miért, inkább újra kinyitották őket.","shortLead":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány...","id":"20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52c09-e366-42c3-b1fa-74ac00208d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","timestamp":"2020. január. 21. 10:56","title":"Hetekig üresen állt több kórterem is egy fővárosi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás. Ez azokat érintheti hátrányosan, akik a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában folytatják vagy folytatták a tanulmányaikat. A változtatás következtében előfordulhat, hogy aki tavaly még jogosult volt Babaváróra, 2020-ban már nem.","shortLead":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás...","id":"20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf59d21-ce96-423a-bf88-901631f52221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","timestamp":"2020. január. 21. 11:05","title":"Szigorodtak a Babaváró hitel feltételei: néhányan bukhatják a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó kijelentésektől. Kell is miért hirdetnie magát: a legutolsó nyilvános cégadatok szerint a családi vállalkozásai közül csak egy muzsikált jól, de az sem hozta vissza a többi veszteségét.","shortLead":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó...","id":"20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d943ccbd-5a26-4303-8c48-720ae7e494ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Elkél Schobertéknek az ingyenreklám, közel 20 milliós mínuszt hoztak a családi cégeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","shortLead":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","id":"20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ad8141-7f1d-42c8-b574-4fe6c2a3f859","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","timestamp":"2020. január. 20. 14:56","title":"A Tesla-gyár ellen tüntettek Berlin mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rejtőzködő zseni hetven művét tekinthetik meg az érdeklődők. ","shortLead":"A rejtőzködő zseni hetven művét tekinthetik meg az érdeklődők. ","id":"20200120_Budapestre_erkezik_a_Banksykiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd0ee4-4789-4dec-841f-377a505d824a","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Budapestre_erkezik_a_Banksykiallitas","timestamp":"2020. január. 20. 12:11","title":"Budapestre érkezik a Banksy-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","shortLead":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","id":"202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1da481-8bb2-4714-986a-0bb39f9b840e","keywords":null,"link":"/360/202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","timestamp":"2020. január. 20. 12:00","title":"Rájöttek a tudósok, hogy a határidő nem csak szorít, de még hízlal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","shortLead":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","id":"20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce16973b-5d5b-47e2-ab68-1a6488ae2359","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","timestamp":"2020. január. 21. 09:59","title":"Hat négyzetméteren múlik a lakásvásárlók boldogsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]