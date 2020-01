Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e76de2-ea25-421b-ab02-3ff45666db7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon.","shortLead":"Nagyon.","id":"20200117_Video_igy_orulnek_az_ausztral_allatkak_az_esonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e76de2-ea25-421b-ab02-3ff45666db7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db116e9f-4857-4f87-b113-aaab6a4892f0","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Video_igy_orulnek_az_ausztral_allatkak_az_esonek","timestamp":"2020. január. 17. 12:24","title":"Videó: így örülnek az ausztrál állatok az esőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósoknak sikerült a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb embrióját létrehozniuk. A fajnak már csak két képviselője él, mindkettő nőstény.","shortLead":"Tudósoknak sikerült a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb embrióját létrehozniuk. A fajnak már csak...","id":"20200117_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_harmadik_embrio_kenya_najin_fatu_ol_pejeta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92bd4c8-855b-418d-b1e6-d2041557cd4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_harmadik_embrio_kenya_najin_fatu_ol_pejeta","timestamp":"2020. január. 17. 10:03","title":"Nagyon jó hír: sikerült létrehozni a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb embrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","shortLead":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","id":"20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fcab09-e9f5-47b9-ab49-c8bbd216d01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 18. 12:03","title":"Nagy a baj, a kihalás szélére sodródtak a tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard Jewell balladája szomorú, hatásosan eljátszott, a Leonardo DiCaprio–Jonah Hill-duótól megörökölt igaz történet arról, hogy maguk az amerikaiak is megválogatják, kinek hiszik el az amerikai álmot. Kritika. ","shortLead":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard...","id":"20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52955c69-312f-4e50-883c-b59b5387247b","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","timestamp":"2020. január. 17. 20:00","title":"Dagi, bajszos, szerencsétlen: biztosan nem lehet igazi hős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","shortLead":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","id":"20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a1b7d7-44fd-45e3-a08b-419ae5fa123e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","timestamp":"2020. január. 17. 17:15","title":"Feljelentésből tudta meg, hogy a miskolci kórházban három éve kivették a petevezetékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4625b71b-42d9-482a-8791-0dc2b4d4c7b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának bestseller modellje első körben csak kombi változatban lesz kapható.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának bestseller modellje első körben csak kombi változatban lesz kapható.","id":"20200117_82_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_skoda_octavia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4625b71b-42d9-482a-8791-0dc2b4d4c7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438fb591-fbee-4ed6-b2a1-5c8872e6ff43","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_82_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_skoda_octavia","timestamp":"2020. január. 17. 13:21","title":"8,2 millió forinton nyit itthon az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több amerikai katona légnyomást kapott, amikor támadás érte az iraki légitámaszpontot. A hadsereg ennek ellentmondó információt osztott meg korábban.","shortLead":"Több amerikai katona légnyomást kapott, amikor támadás érte az iraki légitámaszpontot. A hadsereg ennek ellentmondó...","id":"20200117_iran_irak_legicsapas_raketatamadas_legnyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac613225-e4d4-40d0-9b4c-9c72339dd018","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_iran_irak_legicsapas_raketatamadas_legnyomas","timestamp":"2020. január. 17. 06:25","title":"Mégis vannak amerikai sérültjei a múlt heti iráni légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de azokat soha nem adják ki, mert nemzetbiztonságilag veszélyesnek tartják.","shortLead":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de...","id":"20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee53f-7726-412e-8946-98fb2bd624c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","timestamp":"2020. január. 17. 09:03","title":"Videója van a haditengerészetnek egy UFO-találkozásról, de soha nem láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]