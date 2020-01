Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","shortLead":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","id":"20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c17a6-5641-4aea-a0ca-51e0791cacea","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","timestamp":"2020. január. 24. 10:55","title":"Kiesett a női címvédő az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","id":"20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50114a9-bd0f-44aa-8cfe-b479bf1bb6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","timestamp":"2020. január. 23. 06:12","title":"Felfoghatatlan összeg ment el tavaly mobilappokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még lehetőségek – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még...","id":"20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a691fb-b112-4478-9ed4-79afacb6827c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","timestamp":"2020. január. 23. 11:29","title":"Ekkora haszna lehet, ha kiad egy frissen vásárolt lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyest zuhant a nézők közé a miskolci színházban, lemondott az Öt Csillag Mozgalom elnöke, benépesítené a Marsot Elon Musk. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyest zuhant a nézők közé a miskolci színházban, lemondott az Öt Csillag Mozgalom elnöke, benépesítené a Marsot Elon...","id":"20200123_Radar360_tovabb_csusztunk_a_korrupcios_listan_melyponton_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c38e4f-4614-47ca-a1f8-8e3c453292e0","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_tovabb_csusztunk_a_korrupcios_listan_melyponton_a_forint","timestamp":"2020. január. 23. 17:40","title":"Radar360: tovább csúsztunk a korrupciós listán, mélyponton a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0881e3-abd2-4ee9-8f80-cbcf71633edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajnos még nem tudjuk, mennyibe került a műalkotás, de költőien rakoncátlan.","shortLead":"Sajnos még nem tudjuk, mennyibe került a műalkotás, de költőien rakoncátlan.","id":"20200124_Ahany_foka_annyifele_izgalmas_lepcsot_barkacsolt_a_MAV_Tatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0881e3-abd2-4ee9-8f80-cbcf71633edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3598825-134f-4800-961c-83e51cbfa418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Ahany_foka_annyifele_izgalmas_lepcsot_barkacsolt_a_MAV_Tatan","timestamp":"2020. január. 24. 10:31","title":"Ahány foka, annyiféle: izgalmas lépcsőt barkácsolt a MÁV Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek általuk. Tibetben találtak is 28 olyat, amikről a tudósoknak eddig nem volt tudomásuk.","shortLead":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek...","id":"20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b7ff25-77e2-4319-9b5c-d89b15e79bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","timestamp":"2020. január. 23. 15:03","title":"Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bő egy évig tartott a procedúra.","shortLead":"Bő egy évig tartott a procedúra.","id":"20200123_A_kiralyno_sem_allitotta_meg_a_Brexitet_jovo_penteken_kilepnek_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4db306a-d6bc-4ef6-b558-e6d84ae0c79e","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_A_kiralyno_sem_allitotta_meg_a_Brexitet_jovo_penteken_kilepnek_a_britek","timestamp":"2020. január. 23. 17:58","title":"A királynő sem állította meg a Brexitet, jövő pénteken kilépnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]