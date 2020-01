Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","shortLead":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","id":"20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a1a2-3688-49ba-96fb-f424185f495a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","timestamp":"2020. január. 27. 11:08","title":"Kobe Bryantre emlékeznek: \"Te és a lányod a szívünkben éltek tovább örökké\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára figyelmeztettek, mivel a természeti erőforrások éves felhasználása először érte el a 100 milliárd tonnát.","shortLead":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára...","id":"20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d0076-1913-4f53-8a4b-360c3909fa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","timestamp":"2020. január. 26. 08:03","title":"Globális katasztrófa közeleg: elérte a 100 milliárd tonnát a természeti erőforrások éves felhasználása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen az estén nem volt ok örömre.","shortLead":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen...","id":"20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db5a17-822a-4cf8-bec8-f0b443024e73","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","timestamp":"2020. január. 27. 06:05","title":"Billie Eilish tarolta le a Grammy-díjkiosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","shortLead":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","id":"20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562b604b-7e3d-41a7-8c9d-c464d928be7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","timestamp":"2020. január. 27. 05:40","title":"Változtatásokra készülnek a Diákhitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638ec742-3886-41dc-92c4-1a439e2aa3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első nagylemez, első dal: az egyik legizgalmasabb fiatal hazai gitárzenekarból, a Platon Karataevből ismert Czakó-Kuraly Sebestyén, azaz Cz.K. 