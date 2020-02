Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem igazolódott az új koronavírus jelenléte abban a mintában, amit Debrecenből kapott a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma.","shortLead":"Nem igazolódott az új koronavírus jelenléte abban a mintában, amit Debrecenből kapott a Nemzeti Népegészségügyi Központ...","id":"20200131_koronavirus_negativ_a_gyanus_debreceni_minta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7323c0fb-e37a-4021-a681-f933c1e77496","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_negativ_a_gyanus_debreceni_minta","timestamp":"2020. január. 31. 18:15","title":"Koronavírus: negatív a gyanús debreceni minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután még a rendszeresen félrenéző Médiatanács szerint is túlterjeszkedett szerepkörén a Hadházy Ákos akcióját élő adásban minősítő Németh Balázs, megpróbálták jogi úton kideríteni, mégis milyen juttatásért teszi a dolgát. Egyelőre hiába, mert az MTVA bevédte emberét, Péterfalvi Attila pedig jogilag levezette, hogy bár közpénzből kapja a fizetését, titok, hogy mennyit, mert nem számít vezető beosztásúnak.","shortLead":"Miután még a rendszeresen félrenéző Médiatanács szerint is túlterjeszkedett szerepkörén a Hadházy Ákos akcióját élő...","id":"20200131_Peterfalvi_szerint_titkos_mennyiert_nyomja_a_propagandat_az_M1_hirolvasoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e247c4-b8c4-4d28-9cd0-084629988ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Peterfalvi_szerint_titkos_mennyiert_nyomja_a_propagandat_az_M1_hirolvasoja","timestamp":"2020. január. 31. 10:15","title":"Péterfalvi szerint is titkos, mennyiért nyomja a propagandát az M1 hírolvasója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"92 éves volt.","shortLead":"92 éves volt.","id":"20200201_Elhunyt_Tornai_Jozsef_iro_kolto_a_Magyar_Muveszeti_Akademia_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0154b-2c2e-47c8-8e23-524ed6a5298f","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Elhunyt_Tornai_Jozsef_iro_kolto_a_Magyar_Muveszeti_Akademia_tagja","timestamp":"2020. február. 01. 13:05","title":"Elhunyt Tornai József, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a 20. század még nem ért véget, ha leváltják a Fideszt, akkor léphetünk át a 21. századba. A pártelnök bejelentette, hogy megalakítják a klímaköröket, amelyekkel nyomást fognak gyakorolni a politikusokra, az országjárást pedig folytatják.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a 20. század még nem ért véget, ha leváltják a Fideszt, akkor léphetünk át a 21. századba...","id":"20200201_FeketeGyor_programot_hirdetett_Orbanek_levaltasara_jonnek_a_klimakorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c017e62-e26c-4700-bfdc-42945174a00e","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_FeketeGyor_programot_hirdetett_Orbanek_levaltasara_jonnek_a_klimakorok","timestamp":"2020. február. 01. 15:17","title":"Fekete-Győr programot hirdetett Orbánék leváltására, jönnek a klímakörök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közlekedést is leállítják.","shortLead":"A közlekedést is leállítják.","id":"20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bf701-c295-4802-aa2f-7034e5bd1a13","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","timestamp":"2020. február. 01. 15:11","title":"Második világháborús bomba miatt kiürítik Velencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó villanyautóival körülbelül kétszer akkora távot lehet megtenni egy feltöltéssel, mint az európai konkurensekkel.","shortLead":"Az amerikai gyártó villanyautóival körülbelül kétszer akkora távot lehet megtenni egy feltöltéssel, mint az európai...","id":"20200131_valos_640_km_hatotavban_koroket_ver_rivalisaira_a_tesla_model_s_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6f658-0e5a-42f1-a8c4-347f08969c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_valos_640_km_hatotavban_koroket_ver_rivalisaira_a_tesla_model_s_villanyauto","timestamp":"2020. január. 31. 17:21","title":"Valós 640 kilométer: hatótávban köröket ver riválisaira a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","shortLead":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","id":"20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892f1ab4-a4d8-4d12-be05-d00e6839dba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 01. 15:50","title":"Egy egész osztály szájmaszkban ment a szalagavatóra Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 4000 alkalmazott adatait lophatták el azok a hackerek, amelyek 2019 nyarán mentek neki az ENSZ szervereinek.","shortLead":"Nagyjából 4000 alkalmazott adatait lophatták el azok a hackerek, amelyek 2019 nyarán mentek neki az ENSZ szervereinek.","id":"20200131_hackertamadas_ensz_egyesult_nemzetek_szervezte_adatszivargas_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b99005-df93-4f40-a09c-637037e7360f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_hackertamadas_ensz_egyesult_nemzetek_szervezte_adatszivargas_adatlopas","timestamp":"2020. január. 31. 11:03","title":"Hackerek támadták meg az ENSZ szervereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]