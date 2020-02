Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Telekom Veszprémet működtető cégnek milliárdos mínusza van, de ez nem riasztotta el Szíjj Lászlót egy újabb sportbefektetéstől.\r

\r

","shortLead":"A Telekom Veszprémet működtető cégnek milliárdos mínusza van, de ez nem riasztotta el Szíjj Lászlót egy újabb...","id":"202007_balatonfelvideki_kezilabda_szijj_ujabb_sportbefektetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c830975-6bf5-4151-8ace-5461a01f0182","keywords":null,"link":"/360/202007_balatonfelvideki_kezilabda_szijj_ujabb_sportbefektetese","timestamp":"2020. február. 17. 10:00","title":"Mészáros Lőrinc üzlettársánál tanulhatnak cunderezni a jövő kézisei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírt a sorozat főszereplője, Harrison Ford jelentette be.","shortLead":"A hírt a sorozat főszereplője, Harrison Ford jelentette be.","id":"20200216_harrison_ford_ellen_degeneres_indiana_jones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245271f-a51c-47fb-a09c-d4e601f9c2ea","keywords":null,"link":"/elet/20200216_harrison_ford_ellen_degeneres_indiana_jones","timestamp":"2020. február. 16. 13:06","title":"Harrison Ford elárulta: érkezik Indiana Jones ötödik kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45572aef-d229-4d93-b120-cd3e5c5f647c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai filmbe illik a videó arról, ahogy a rablók 300 ezer eurónyi (kb. 100 millió forint) ékszert visznek el egy kassai üzletből, kalapáccsal zúzva szét a vitrineket.","shortLead":"Amerikai filmbe illik a videó arról, ahogy a rablók 300 ezer eurónyi (kb. 100 millió forint) ékszert visznek el...","id":"20200216_kassa_ekszerbolt_rablas_biztonsagi_kamera_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45572aef-d229-4d93-b120-cd3e5c5f647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37f1f1-d3d7-45ef-a721-69c1b57101fa","keywords":null,"link":"/elet/20200216_kassa_ekszerbolt_rablas_biztonsagi_kamera_video","timestamp":"2020. február. 16. 18:03","title":"Videón a kassai százmilliós ékszerrablás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre, miután szexbotrányba keveredett elődje lemondott.","shortLead":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre...","id":"20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc73250-800c-4565-a62c-191fee59dfab","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","timestamp":"2020. február. 16. 18:52","title":"Megvan Macron jelöltje a párizsi polgármesteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GDP növekedése a várakozásokon felüli, az infláció pedig 2012 vége óta nem volt olyan magas mint most, tehát lehet és kell is emelni a béreken és a nyugdíjakon - állítja a Magyar Szakszervezeti Szövetség.","shortLead":"A GDP növekedése a várakozásokon felüli, az infláció pedig 2012 vége óta nem volt olyan magas mint most, tehát lehet és...","id":"20200215_Nyugdij_es_beremelest_kernek_a_szakszervezetek_ha_mar_ennyire_jol_teljesit_a_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0279fcc1-2355-4da0-8ae7-8180a21ae6e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Nyugdij_es_beremelest_kernek_a_szakszervezetek_ha_mar_ennyire_jol_teljesit_a_gazdasag","timestamp":"2020. február. 15. 13:59","title":"Nyugdíj- és béremelést kérnek a szakszervezetek, ha már ennyire jól teljesít a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","shortLead":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","id":"20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb1247-5408-42bd-94eb-33da4af3c844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","timestamp":"2020. február. 15. 13:32","title":"Egymilliárd dollárral segíti az USA az országokat, amelyek távolodnának az orosz energiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig lassult 5 százalék alá a magyar GDP-növekedés; soha nem látott mélységekben járt a forintárfolyam; bezárják az ózdi ABB-gyárat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Alig lassult 5 százalék alá a magyar GDP-növekedés; soha nem látott mélységekben járt a forintárfolyam; bezárják...","id":"20200216_Es_akkor_gdp_inflacio_forintarfolyam_kola_adomany_pszichologus_abb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37098952-7f91-4a83-b1a1-6710640978ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Es_akkor_gdp_inflacio_forintarfolyam_kola_adomany_pszichologus_abb","timestamp":"2020. február. 16. 10:30","title":"És akkor egy utolsó nagyot szólt a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő kolóniájába, oda is gond nélkül csatlakozik. Ennek oka, hogy az állatok úgynevezett szuperkolóniát alkotnak, amelyek egyedei nagy távolságok ellenére is egymással kvázi baráti összeköttetésben állnak. Alpesi fajok segítségével osztrák kutatók azt vizsgálták, mi állhat ennek a jelenségnek a hátterében.","shortLead":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő...","id":"20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8695a995-22b8-4904-8ea3-3ae6c38e9b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","timestamp":"2020. február. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha otthonától 1500 km-rel tesznek le egy hangyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]