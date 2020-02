Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi minisztérium illetékesei.","shortLead":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi...","id":"20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33e3c7-3e00-4bde-99b5-738591fd5a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 27. 05:14","title":"Romániában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo erőgépénél is izmosabb lehet a Xiaomi jövő héten érkező új telefonja.","shortLead":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo...","id":"20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325964a1-1928-41c5-bbf5-8504f4f0f028","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","timestamp":"2020. február. 28. 12:03","title":"Brutális erő lapulhat a Xiaomi új telefonjában, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.","shortLead":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső...","id":"202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6719c9cc-202a-4c9c-a097-4fdae39052ca","keywords":null,"link":"/360/202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","timestamp":"2020. február. 28. 07:00","title":"Nagy bajban lesznek az offshore-lovagok, ha ezt egyszer bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","shortLead":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","id":"20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054aab8c-41ab-4737-b929-40358f83ab92","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","timestamp":"2020. február. 27. 14:35","title":"Révész: Rab gyereknek rab a tanárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A mi szuverenitásunk szuverénebb a románnál, mert csak, és különben sikítunk.","shortLead":"A mi szuverenitásunk szuverénebb a románnál, mert csak, és különben sikítunk.","id":"20200228_Dunanak_Oltnak_egy_a_hangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f12506-096b-44e5-8761-6c7b982ac386","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Dunanak_Oltnak_egy_a_hangja","timestamp":"2020. február. 28. 09:20","title":"Tóta W.: Dunának, Oltnak egy a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03016704-0c5f-4d90-a9ad-ca5a1a7f69f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eseményt május 5-6. között tartották volna Kaliforniában. Ötezer embert vártak.","shortLead":"Az eseményt május 5-6. között tartották volna Kaliforniában. Ötezer embert vártak.","id":"20200228_facebook_fejlesztoi_konferencia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03016704-0c5f-4d90-a9ad-ca5a1a7f69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb5b14-47ec-41d4-97ce-b6e5d2bfac2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_facebook_fejlesztoi_konferencia_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:57","title":"A Facebook a koronavírusra hivatkozva nem tartja meg idei fejlesztői konferenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ea0d9f-478c-475c-8244-b02f674d54bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kicsit még rosszabbodhat, de végül minden jóra fordul.","shortLead":"Kicsit még rosszabbodhat, de végül minden jóra fordul.","id":"20200228_Trump_Mindenki_nyugodjon_le_elmulik_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20ea0d9f-478c-475c-8244-b02f674d54bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030b5b50-8823-49cc-9a99-2f606c900c75","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Trump_Mindenki_nyugodjon_le_elmulik_a_jarvany","timestamp":"2020. február. 28. 08:18","title":"Trump: Mindenki nyugodjon le, elmúlik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","shortLead":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","id":"20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3637bf-da0d-4da6-8ed2-93903ae97c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","timestamp":"2020. február. 28. 21:01","title":"Halálos gázolások felvételeivel figyelmeztetik a lakosságot a helyes közlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]