Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","shortLead":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","id":"20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0458091c-14cf-4507-adfc-c91c2dd93b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","timestamp":"2020. március. 01. 08:57","title":"A koronavírus-járványnak van egy pozitív következménye is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész életen át tartó védettséget ad a diftéria és a tetanusz ellen a gyermekkori teljes alapimmunizálás, ami azt jelenti, hogy a felnőtteknek nincs szükségük emlékeztető oltásokra – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Egész életen át tartó védettséget ad a diftéria és a tetanusz ellen a gyermekkori teljes alapimmunizálás, ami azt...","id":"20200301_difteria_tetanusz_vedooltas_hatasa_immunizalas_ujraoltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa0bd1c-2882-4e23-a370-cd1cecafd0f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_difteria_tetanusz_vedooltas_hatasa_immunizalas_ujraoltas","timestamp":"2020. március. 01. 08:03","title":"Fény derült egy tévhitre a tetanusz elleni védőoltásról: nem kell mindig újra beadatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0ff88a-59f2-4d90-8f2c-08716ba85b00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kilencvenkét éves korában hunyt el a „Pillangókisasszony”, a Nemzet Sportolója.","shortLead":"Kilencvenkét éves korában hunyt el a „Pillangókisasszony”, a Nemzet Sportolója.","id":"20200229_Meghalt_az_olimpiai_bajnok_uszo_Szekely_Eva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0ff88a-59f2-4d90-8f2c-08716ba85b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d33de9-60dc-4dc9-a651-da20e1485742","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Meghalt_az_olimpiai_bajnok_uszo_Szekely_Eva","timestamp":"2020. február. 29. 16:57","title":"Meghalt az olimpiai bajnok úszó Székely Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU sürgősségi munkacsoportot hozott létre a vírus terjedése miatt.","shortLead":"Az EU sürgősségi munkacsoportot hozott létre a vírus terjedése miatt.","id":"20200302_Koronavirus_megemeltek_a_jarvany_miatt_az_EUban_a_riasztasi_szintet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a503dc-bf0f-4c3d-9a6f-f1382668b4c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_megemeltek_a_jarvany_miatt_az_EUban_a_riasztasi_szintet","timestamp":"2020. március. 02. 13:08","title":"Koronavírus: megemelték az EU-ban a riasztási szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5879b723-dcf6-4146-9a31-7302b05433df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus beette magát a popkultúrába is.","shortLead":"A koronavírus beette magát a popkultúrába is.","id":"20200302_Hello_Virus_From_Wuhan__a_Simon_es_Garfunkel_dalat_is_megfertozte_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5879b723-dcf6-4146-9a31-7302b05433df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12208a8a-e6b7-4ef3-9f93-3bb3ca621b55","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Hello_Virus_From_Wuhan__a_Simon_es_Garfunkel_dalat_is_megfertozte_a_virus","timestamp":"2020. március. 02. 10:52","title":"„Hello Virus From Wuhan” – a Simon és Garfunkel dalát is megfertőzte a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi hadgyakorlatot.\r

","shortLead":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi...","id":"20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa1e9-2516-4bbe-bef4-6949c830e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","timestamp":"2020. március. 02. 06:03","title":"Szöul szerint Észak-Korea újabb lövedéket indított a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja a brüsszeli Politico a belső levelezésre hivatkozva.","shortLead":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja...","id":"20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760def65-dee6-4a7a-9af7-71c84941e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","timestamp":"2020. március. 02. 08:54","title":"Politico: Engedélyt kell kérni a magyar közmédiában, ha az EU-ról vagy Greta Thunbergről ejtenének szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]