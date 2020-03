Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Néhány órája nagyot lépett előre a magyar bankrendszer: órák helyett másodpercek alatt átmennek az egyszeri utalások, ráadásul bármikor, nem csak munkanapokon napközben. Akár e-mail cím használatával is lehet utalni, de sok banknál személyesen kell címet regisztrálni. A rendszer igazi értelmét adó szolgáltatások azonban még a kanyarban sincsenek.","shortLead":"Néhány órája nagyot lépett előre a magyar bankrendszer: órák helyett másodpercek alatt átmennek az egyszeri utalások...","id":"20200302_azonnali_fizetesi_rendszer_atutalas_bankrendszer_keszpenzhasznalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd415ac-d55d-4fc2-aca9-c85988436f34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_azonnali_fizetesi_rendszer_atutalas_bankrendszer_keszpenzhasznalat","timestamp":"2020. március. 02. 06:30","title":"Kicsit fapadosan, nagyot késve, de elindult az azonnali fizetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8afbe5-d3f6-493e-a818-d019cd1170c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezer menekült torlódott fel a török–görög határon: a törökök már átengedték őket, a görögök viszont nem engedik őket tovább, így lényegében a két ország között ragadtak. Gyors megoldás nem várható, az EU a hétre hívta össze a külügyminiszterek tanácsát, az Európai Tanács vezetője kedden látogat a határhoz.","shortLead":"Több tízezer menekült torlódott fel a török–görög határon: a törökök már átengedték őket, a görögök viszont nem engedik...","id":"20200302_menekultek_torokorszag_gorogorszag_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8afbe5-d3f6-493e-a818-d019cd1170c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2622e-7b9e-4e3a-afcd-f5740d82b3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_menekultek_torokorszag_gorogorszag_erdogan","timestamp":"2020. március. 02. 15:06","title":"Csőbe húzta az Európai Uniót Erdogan a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta a Demokratikus Koalíció elnöke a párt vasárnapi kongresszusán. ","shortLead":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta...","id":"20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4c233c-745f-4b4e-bc1e-55985268dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2020. március. 01. 12:12","title":"Gyurcsány Ferenc: Megrepedt a rezsim hatalmi szerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","shortLead":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","id":"20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908798e-a91a-413c-a113-5d22ef23804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2020. március. 02. 13:53","title":"Már itthon is találkozhatunk zergékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az, hogy ez már az árán is meglátszik.","shortLead":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az...","id":"20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c2d3d-1e13-4625-8cfb-7cd0eccfe863","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. március. 01. 11:30","title":"Ez lehetne a családi és céges autók királya – teszten a Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","shortLead":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","id":"20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f080973e-b9c4-4c38-8493-2a1b3a83392d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","timestamp":"2020. március. 01. 10:57","title":"Egy kínai orvos úgy lett a koronavírus áldozata, hogy meg sem fertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]