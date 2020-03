Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jól megy a Life TV-nek, vezére már vagyont is kezel.","shortLead":"Jól megy a Life TV-nek, vezére már vagyont is kezel.","id":"202010_feketehegy_vagyonkezelo_fial_alife_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3af739-da43-461b-a6f7-adc7aa2ebba9","keywords":null,"link":"/360/202010_feketehegy_vagyonkezelo_fial_alife_tv","timestamp":"2020. március. 05. 10:00","title":"Nem járhat rosszul, aki Mészáros Lőrinc feleségének dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul tovább nőhet a következő időszakban.","shortLead":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul...","id":"20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c03ac-db2c-45f9-9f9f-97ea678e09a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","timestamp":"2020. március. 05. 17:03","title":"\"Nincs hova menniük\" – veszélyben vannak Ausztrália koalái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje sérült meg.","shortLead":"A teherautó sofőrje sérült meg.","id":"20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0cdd7-9453-4b89-90db-d16ba470abb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","timestamp":"2020. március. 05. 16:01","title":"Kamion és teherautó ütközött az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született döntés.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született...","id":"20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21ef9c1-0cec-495f-97b4-0acf0f959504","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","timestamp":"2020. március. 04. 15:03","title":"Átalakítaná a Start menüt a Microsoft, így nézhet ki az új változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"Schaffhauser Tibor","category":"gazdasag","description":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló kritikával illetik az Európai Bizottság március 4-én bemutatott uniós klímatörvény-tervezetét, amely nem határozott meg 2030-as kibocsátási célokat. A bizottságnak emellett szembe kell néznie a progresszív tagállamok kritikájával is, tucatnyi ország vezetői sürgetnek magasabb kibocsátás-csökkentési célokat, és azok mielőbbi elfogadását – a bizottság őszi terveivel szemben – legkésőbb júniusban szükségesnek tartják. De jöhet kritika a lemaradó országoktól is, amelyeknek a klímatörvény a későbbiekben alighanem legtöbb politikai vitát kiváltó pontja fáj majd, mely szerint a bizottság felhatalmazást kapna, hogy kötelezően követendő ajánlásokat szabjon a később meghatározott célok teljesítésében elmaradó tagállamok számára. A kétsebességes Európa szelleme a klímavédelemben is egyre láthatóbb. Elemzés.","shortLead":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló...","id":"20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2778b68d-52b3-4fb1-b457-aa36a4327282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","timestamp":"2020. március. 05. 14:49","title":"Miért kritizálja mindenki az uniós klímatörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portál és a helyettes államtitkár teljesen máshogy emlékszik egy esetre.","shortLead":"A portál és a helyettes államtitkár teljesen máshogy emlékszik egy esetre.","id":"20200304_Racz_Zsofia_kitiltotta_az_Indexet_a_Facebookoldalarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1c757b-d0f7-4927-b162-7f8dee227d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Racz_Zsofia_kitiltotta_az_Indexet_a_Facebookoldalarol","timestamp":"2020. március. 04. 15:43","title":"Rácz Zsófia kitiltotta az Indexet a Facebook-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","shortLead":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","id":"20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d12125f-c313-49fe-b737-4832dbe3c8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 05. 18:32","title":"Olaszországban 41 koronavírusos ember halt meg egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]