[{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején megsokasodhatnak az álhírek, de nem csak ezért érdemes résen lenniük az internetezőknek. A hekkerek ilyenkor is ott leselkedhetnek a háttérben.","shortLead":"Egy járvány idején megsokasodhatnak az álhírek, de nem csak ezért érdemes résen lenniük az internetezőknek. A hekkerek...","id":"20200313_koronavirus_hekkerek_hekkertamadas_jarvany_terjedese_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c45bc51-6f18-44d2-8f75-be0cc00fbe50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_hekkerek_hekkertamadas_jarvany_terjedese_terkep","timestamp":"2020. március. 13. 13:03","title":"A koronavírus nyomán kialakult pánikot a hekkerek is kihasználják, óvatosan böngésszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8aff582-8cf6-4693-9c21-21ded875053e","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus-járvány miatt. A veszélyhelyzet kihirdetésére az alaptörvény elvileg felhatalmazást ad. A kormányzati lépés célja és indokoltsága nehezen vitatható, az alkotmányos alapok ennek ellenére felettébb kétségesek. ","shortLead":"A kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus-járvány miatt. A veszélyhelyzet kihirdetésére...","id":"20200313_schiffer_kulonleges_jogbizonytalansag_veszelyhelyzet_alkotmanyellenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8aff582-8cf6-4693-9c21-21ded875053e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07278c12-94b5-49b7-b41b-695df81aab00","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_schiffer_kulonleges_jogbizonytalansag_veszelyhelyzet_alkotmanyellenes","timestamp":"2020. március. 13. 11:45","title":"Schiffer: Különleges jogbizonytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545ebeb1-f597-4159-afba-1cdf11434e83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Konfliktushoz vezethet Törökország és Görögország között a menekülthelyzet? Hogyan csapódik le Orbán Viktor migránsellenes retorikája a menekültválság frontvonalán? Helyszíni beszámoló és háttérelemzés Fokasz Nikosz szociológussal.","shortLead":"Konfliktushoz vezethet Törökország és Görögország között a menekülthelyzet? Hogyan csapódik le Orbán Viktor...","id":"20200313_Fokasz_Nikosz_Nem_nehez_elkepzelni_a_haborut_a_torokokkel_egy_atlag_gorognek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=545ebeb1-f597-4159-afba-1cdf11434e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8293dd-a354-4769-9752-d3ef0da67fd8","keywords":null,"link":"/360/20200313_Fokasz_Nikosz_Nem_nehez_elkepzelni_a_haborut_a_torokokkel_egy_atlag_gorognek","timestamp":"2020. március. 13. 13:00","title":"Fokasz Nikosz: Nem nehéz elképzelni a háborút a törökökkel egy átlag görögnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294c518d-2dc1-40f7-9ed8-408556794137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős asszony kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. Ő a legidősebb páciens, aki legyőzte a kórt.","shortLead":"Az idős asszony kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. Ő a legidősebb páciens, aki legyőzte...","id":"20200311_103_eves_no_koronavirus_felggyogyult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294c518d-2dc1-40f7-9ed8-408556794137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ba2e85-b00f-48b6-b7d8-e48e27cf7337","keywords":null,"link":"/elet/20200311_103_eves_no_koronavirus_felggyogyult","timestamp":"2020. március. 11. 15:49","title":"Egy 103 éves nő legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","shortLead":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","id":"20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39619203-47ab-41ab-9be3-37eb9c2c4870","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","timestamp":"2020. március. 13. 09:52","title":"Magyarország fölött is jóval kevesebb repülőt látni most a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal engedélyezhetik a maradást – tudatta közösségi oldalán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).","shortLead":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem...","id":"20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9568fd-d301-4be9-bc82-a31524e58598","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","timestamp":"2020. március. 12. 11:44","title":"Péntekig minden felsőoktatási kollégiumból ki kell költözniük a magyar hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f2605-0cf6-40bb-ad6c-e3ed27ef9994","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt fújták le a versenyt.","shortLead":"A koronavírus miatt fújták le a versenyt.","id":"20200313_f1_futam_szezonnyito_ausztral_nagydij_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f2605-0cf6-40bb-ad6c-e3ed27ef9994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec20d0bc-6084-4aa0-a9db-db00da2652d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_f1_futam_szezonnyito_ausztral_nagydij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 05:02","title":"Nem lesz szezonnyitó futam az F1-ben, törölték az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]