[{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke közepes és magas földrajzi szélességein – állapították meg a kutatók a Nature Climate Change című folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke...","id":"20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55eb5b6-3e29-4968-83c0-abbc7d67507a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Rájöttek, mi melegíti fel a levegőt az északi féltekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A BVSC-Zugló játékosánál ugyanakkor nem jelentkeztek a tünetek a lappangási idő után.","shortLead":"A BVSC-Zugló játékosánál ugyanakkor nem jelentkeztek a tünetek a lappangási idő után.","id":"20200312_Koronavirusgyanu_merult_fel_egy_magyar_vizilabdazonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5453c75-16fb-43b4-a426-a5d73285d58d","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Koronavirusgyanu_merult_fel_egy_magyar_vizilabdazonal","timestamp":"2020. március. 12. 20:16","title":"Koronavírus-gyanú merült fel egy magyar vízilabdázónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt töltenének le a Chrome Webáruházból.","shortLead":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt...","id":"20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c3e127-9c7e-411c-959e-f18de0ecb868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","timestamp":"2020. március. 11. 14:03","title":"Abbahagyta kicsinyes piszkálódását a Google az Edge böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 87 éves riporter sporthasonlattal magyarázta el a döntését.\r

