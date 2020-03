Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.","shortLead":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács...","id":"20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e48fcb-36d2-46ba-a080-0c451c016f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","timestamp":"2020. március. 14. 06:03","title":"45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb esést az OTP szenvedte el, már mínusz 16,6 százalékon is állt.","shortLead":"A legnagyobb esést az OTP szenvedte el, már mínusz 16,6 százalékon is állt.","id":"20200312_Hatalmasat_zuhant_a_magyar_tozsde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67939e7-a60a-43d1-a2c2-0ec55d54fb4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Hatalmasat_zuhant_a_magyar_tozsde","timestamp":"2020. március. 12. 11:37","title":"Óriási visszaesés a magyar tőzsdén, zuhanórepülésben az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sem Varsóból, sem Budapestről nem indulnak el a járatok.\r

","shortLead":"Sem Varsóból, sem Budapestről nem indulnak el a járatok.\r

","id":"20200313_Minden_nemzetkozi_jaratat_felfuggeszti_a_LOT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986dc8b6-4a60-4f47-b856-f154b7275b90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Minden_nemzetkozi_jaratat_felfuggeszti_a_LOT","timestamp":"2020. március. 13. 22:27","title":"Minden nemzetközi járatát felfüggeszti a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat szűrik ki és kötelezik otthoni karanténra. Mást abból az országból nem engednek be. Közben az országos tisztifőorvos új eljárásrendet adott ki, a Franciaországból, Svájcból, Németországból és Spanyolországból hazaérkezőknél is el lehet végezni a koronavírus-tesztet.","shortLead":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat...","id":"20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b337247-90c1-4f87-b54d-942c05235894","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","timestamp":"2020. március. 12. 13:25","title":"Talpig beöltözve, szúrópróbaszerűen ellenőriznek a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Sokan bár elérik a nyugdíjkorhatárt, nem élhetnek vagy nem élnek az öregségi nyugdíjellátással, mert növelni szeretnék a nyugdíjukat vagy jobban járnak a rokkantsági ellátással. Velük foglalkozott az Adózóna. ","shortLead":"Sokan bár elérik a nyugdíjkorhatárt, nem élhetnek vagy nem élnek az öregségi nyugdíjellátással, mert növelni szeretnék...","id":"20200312_Nyugdijon_innen_korhataron_tul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9695fed-9d53-4705-8170-100acb01d7dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Nyugdijon_innen_korhataron_tul","timestamp":"2020. március. 12. 11:30","title":"Mi történik, ha a korhatár elérése után nem megy, vagy mehet nyugdíjba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Amerikai cselszövéstől Soros György ármánykodásáig terjednek az összeesküvés-elméletek a koronavírus megjelenéséről. Pedig sok tudós egymástól függetlenül is bebizonyította, hogy a SARS-CoV-2 vírusnak nevezett kórokozó nem laboratóriumból származik. ","shortLead":"Amerikai cselszövéstől Soros György ármánykodásáig terjednek az összeesküvés-elméletek a koronavírus megjelenéséről...","id":"20200311_Jarvanyok_es_osszeeskuveselmeletek__sokadik_fejezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037c76a6-9425-4957-9a19-1b1ae7e517bb","keywords":null,"link":"/360/20200311_Jarvanyok_es_osszeeskuveselmeletek__sokadik_fejezet","timestamp":"2020. március. 12. 16:00","title":"A járványokkal együtt járnak az összeesküvés-elméletek – most sem úsztuk meg őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2e0f38-fc0a-4231-8124-9fa5b3d4d48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök két hétre karanténba vonul.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök két hétre karanténba vonul.","id":"20200313_Koronavirusos_Justin_Trudeau_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2e0f38-fc0a-4231-8124-9fa5b3d4d48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194e8b72-744c-4155-a180-fd138077cba6","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavirusos_Justin_Trudeau_felesege","timestamp":"2020. március. 13. 07:41","title":"Koronavírusos Justin Trudeau felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]